Suspensas operações no aeroporto de Aleppo após bombardeamento atribuído a Israel

As autoridades sírias disseram hoje que as operações no aeroporto internacional de Aleppo foram temporariamente suspensas, na sequência de um bombardeamento atribuído a Israel, não havendo até ao momento registo de vítimas.

O Ministério da Defesa sírio disse que o ataque ocorreu por volta das 04:30 (02:30 em Lisboa), no que descreveu como um "ato de agressão aérea a partir do Mediterrâneo, a oeste de Latakia".

O porta-voz militar, citado pelo Ministério, explicou que o ataque causou "danos materiais" ao aeroporto, onde foram "suspensas as operações", sem comentar a extensão dos danos às instalações.

Israel reconhece genericamente os ataques na Síria, argumentando que está a agir para impedir o estabelecimento de bases iranianas no país e o fornecimento de armas ao Hezbollah, movimento fundamentalista xiita libanesa, pelas autoridades iranianas, que apoiam Damasco no contexto da guerra iniciada em 2011.