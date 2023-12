Alex Batty regressa ao Reino Unido depois de ter estado desaparecido durante seis anos

"Está contente que seja ele". Avó de Alex Batty falou com o neto seis anos após o desaparecimento

O rapaz britânico que foi encontrado em França depois de ter estado desaparecido durante seis anos regressou em segurança ao Reino Unido, revelou a polícia local.

Alex Batty nunca regressou de férias de Espanha com a mãe Melanie Batty e o avô em 2017. Agora com 17 anos, foi encontrado perto da cidade de Toulouse, no departamento francês de Haute-Garonne, na manhã de quarta-feira, segundo revelou à CNN um porta-voz das autoridades regionais.

"É com grande prazer que digo que Alex regressou em segurança ao Reino Unido ao fim de seis anos", disse aos jornalistas no sábado Matt Boyle, chefe-adjunto da polícia da Grande Manchester, segundo a agência noticiosa nacional britânica Press Association.

O adolescente encontrou-se com um membro da família e com agentes da polícia britânica no aeroporto de Toulouse antes de iniciar o seu tão esperado voo de regresso a casa, acrescentou ainda Boyle.

Espera-se que Batty se reúna com a avó Susan Caruana, que vive em Oldham, na região metropolitana de Manchester, e é a guardiã legal do rapaz, informou a PA.

Numa declaração emitida pela polícia, Caruana disse que "mal pode esperar" para ver o neto.

"Não tenho palavras para expressar o meu alívio e felicidade pelo facto de o Alex ter sido encontrado bem e em segurança", afirmou, acrescentando que a família pede privacidade para o receber de volta.

O avô de Alex terá morrido há cerca de seis meses e a mãe do rapaz - que não tem a tutela legal - poderá estar atualmente na Finlândia, segundo a agência Reuters, que cita o procurador-adjunto de Toulouse, Antoine Leroy.

Encontrado por automobilista francês

O adolescente foi encontrado esta semana na berma da estrada por um automobilista francês, Fabien Accidini, que explicou que o rapaz vivia numa "comunidade espiritual" no país há dois anos.

Accidini, um estudante de medicina quiroprática, estava a entregar medicamentos em farmácias durante a noite quando se deparou com Batty. Depois de inicialmente lhe ter dado um nome falso, Batty falou com Accidini durante três horas em inglês e francês.

"Disse-me que tinha sido raptado pela mãe há cinco anos em Marrocos. Depois disso, esteve em Espanha. E que, nos últimos dois anos, viveu em França numa comunidade espiritual", disse Accidini à BFMTV, afiliada da CNN.

Accidini disse ainda que o rapaz descreveu a sua mãe como "um pouco louca".

Em declarações à BBC, um habitante de Quillan - a cidade onde Alex foi encontrado - descreveu como a zona era o lar de uma comunidade de nómadas internacionais que evitavam uma "vida normal".

"Muitas pessoas aqui pensam que são delinquentes, drogados, mas há drogas por todo o lado. Eles só querem uma vida alternativa", contou à agência.

Maya Szaniecki, Joseph Ataman, Caitlin Danaher, Alex Hardie e Niamh Kennedy da CNN contribuíram para a reportagem.