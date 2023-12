"Está contente que seja ele". Avó de Alex Batty falou com o neto seis anos após o desaparecimento

“Ela está contente que seja mesmo o Alex”. Este é o primeiro relato da chamada entre Alex Batty, o rapaz britânico que foi encontrado seis anos depois de ter desaparecido, e a avó.

Os dois falaram por vídeochamada um dia depois de se ter descoberto que o jovem, hoje com 17 anos, tinha sido encontrado perto da cidade francesa de Revel, a caminhar pelas montanhas.

Foi a própria polícia de Manchester, que acompanha o caso desde o desaparecimento do rapaz, então com 11 anos, a confirmar a chamada entre os familiares. “O jovem e a avó falaram numa vídeochamada, ela está contente que seja mesmo o Alex”, explicou Chris Sykes, da polícia inglesa, em declarações aos jornalistas.

Apesar da confirmação de que se trata mesmo do jovem, as autoridades lembram que “obviamente é necessário fazer mais confirmações quando ele regressar ao Reino Unido”.

Essas confirmações passarão, entre outras coisas, por apurar o que realmente aconteceu em 2017. Alex desapareceu durante umas férias em família em Espanha, tendo passado o resto do tempo numa comunidade no sul de França. Foi agora encontrado a vaguear pelas montanhas, sendo que disse que estava a caminhar há quatro dias na tentativa de regressar ao Reino Unido.

A polícia já confirmou que se trata mesmo de Alex, natural de Oldham, e que estava à guarda da avó, Susan Caruana, quando desapareceu. A avó não participou nessa viagem com a mãe e o avô, ex-marido.

Sobre as verificações que ainda têm de ser feitas, o porta-voz da polícia de Manchester explicou que “é necessário falar com ele e vê-lo pessoalmente quando regressar ao país”.

As autoridades britânicas continuam a trabalhar de perto com as autoridades francesas, com o governo do Reino Unido a acelerar toda a documentação necessária para que seja possível a Alex regressar em segurança. Sem data marcada para o regresso, a polícia estima que isso aconteça “este fim de semana ou no início da próxima semana”.

Alex deixou o Reino Unido a 30 de setembro de 2017, quando foi de férias com a mãe, Melanie Betty, e o avô materno, David Batty. Era esperado pela avó de regresso a casa no dia 8 de outubro daquele ano, mas isso acabou por nunca acontecer. As autoridades lançaram uma investigação ao caso, envolvendo também a polícia espanhola, mas o jovem acabou por nunca aparecer. Até esta quarta-feira.

Susan Caruana, que espera pelo neto em Oldham, acredita que o seu ex-marido e a sua filha fugiram com a criança porque queriam que ela tivesse um “estilo de vida alternativo”. Com efeito, e segundo os primeiros relatos do jovem à pessoa que o encontrou nas montanhas, e que foram citados pelo jornal La Depeche, Alex Batty esteve a viver todo esse tempo numa comunidade espiritual, o que vai ao encontro da tese da avó.

Ainda antes da emotiva videochamada, Alex já tinha contactado a avó na quarta-feira. Nessa altura, e segundo a BBC, o jovem escreveu uma mensagem nas redes sociais: “Amo-te, quero ir para casa”.

Agora, e segundo Chris Sykes, a “principal prioridade é ver Alex de regresso à família no Reino Unido”. Sobre a investigação, acrescentou o porta-voz da polícia, existe uma equipa a trabalhar para garantir que tudo é esclarecido.

“O Alex e a sua família continuam a ser o principal foco, e ainda temos algum trabalho para esclarecer todas as circunstâncias em torno do seu desaparecimento e para descobrir onde esteve todos estes anos”, concluiu.