Alex Murdaugh foi condenado pelo homicídio da mulher e da filha, numa decisão que coloca fim a um mediático julgamento de seis semanas, sendo que o advogado norte-americano sempre disse estar inocente dos crimes.

A sentença foi conhecida após três horas de deliberação do júri, que acabou por concordar na condenação por dois crimes de homicídio e dois crimes relacionados com posse de armas.

Alex Murdaugh vota a tribunal na próxima sexta-feira para conhecer a sua sentença. Mal soube do veredito virou-se para o filho Buster e anuiu com a cabeça, antes de ser algemado pelos agentes da autoridade.

À sua espera o advogado terá uma sentença que poderá ir dos 30 anos de prisão até à prisão perpétua sem revisão.

“As provas circunstanciais, as provas diretas, todas as provas, apontavam apenas para uma conclusão, a conclusão a que chegaram”, referiu o juiz Clifton Newman, falando para os jurados.

O norte-americano de 54 anos foi detido no estado da Carolina do Sul em outubro de 2021 por acusações de fraude, depois de milhões de dólares terem desaparecido após um acordo que foi alcançado pela morte da sua empregada doméstica.

Num julgamento que desde cedo foi acompanhado pelos meios de comunicação norte-americanos, o júri ouviu mais de 70 testemunhas, sendo que a acusação sempre afirmou que Alex Murdaugh disparou a matar sobre a mulher e o filho para tentar escapar aos crimes financeiros de que estava acusado.

Em tribunal o advogado disse sempre que nunca faria nada para magoar Maggie e Paul, mas, para lá da declaração de inocente, nunca negou ter sido o autor do crime.

O caso ficou ainda mais mediático depois de a Netflix ter lançado um documentário, “As Mortes dos Murdaugh: Crimes Numa Família Sulista”, relacionado com o poder da família na Carolina do Sul, nomeadamente a forma como se mexia numa rede de corrupção.

Nas alegações finais do julgamento, esta quarta-feira, o procurador Creighton Waters chamou-lhe o momento que “mudou tudo”. Ou seja, quando os investigadores ouviram a voz de Alex Murdaugh num vídeo filmado pelo filho, que estava ao lado da mãe, Maggie, perceberam que o pai tinha tido, pelo menos, a oportunidade de os matar. É que o advogado sempre garantiu que só tinha chegado ao local do crime quando os familiares já tinham sido baleados. Mas o referido vídeo filmado pelo filho Paul e publicado pouco antes no Snapchat indica o contrário, uma vez que se ouve a voz do pai do jovem a chamar pelo cão. "Anda cá, Bubba!", disse.

“Ficaram expostas as mentiras do arguido sobre a coisa mais importante que ele podia ter dito às autoridades: ‘Quando é que foi a última vez que vi a minha mulher e o meu filho vivos?’ Porque raio é que um pai e marido inocente e razoável iria mentir sobre isto, e logo tão cedo? Ele não sabia que o vídeo existia”, argumentou o procurador, cuja teoria é que Alex Murdaugh matou a mulher e o filho por causa dos problemas financeiros e relacionados com a dependência de droga que tinha.