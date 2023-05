Alexandra Reis já tem um novo emprego

Nos corredores da TAP fala-se que indemnização de Alexandra Reis “é a ponta do icebergue” e tripulantes nunca falaram com "diretora fantasma" contratada para negociar com eles

A ex-secretária de Estado do Tesouro recebeu um convite de Humberto Pedrosa, ex-acionista da TAP e líder do Grupo Barraqueiro, para colaborar na empresa.

A notícia é avançada na edição desta sexta-feira do jornal SOL, que indica que Alexandra Reis está a trabalhar na área das compras (a mesma área para a qual começou a trabalhar na TAP, como diretora entre 2017 e 2020).

Foi, aliás, David Pedrosa, filho do ex-acionista da TAP e também ele ex-administrador na empresa, quem nomeou Alexandra Reis diretora de compras na companhia aérea. Humberto Pedrosa lembrou isso mesmo na audição desta semana na comissão parlamentar de inquérito à TAP, na qual teceu largos elogios à antiga administradora da companhia aérea, salientando mesmo que Alexandra Reis cumpriu as suas funções de diretora de compras com “sucesso”.

No entender do empresário, Alexandra Reis, "podia ter voltado a ser diretora” na TAP, em vez da solução encontrada com o seu despedimento. “Havia uma situação que era preciso resolver e resolveram, não sei se bem se mal. A Alexandra era diretora, se tinha uma incompatibilidade na comissão executiva, podia ter passado para diretora outra vez, em vez de a despedirem", argumentou.