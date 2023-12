Depois de seis dias incontactável, ninguém sabe onde está Alexei Navalny

Alexei Navalny está em parte incerta. O principal opositor do presidente da Rússia, Vladimir Putin, já não se encontra na colónia penal IK-6, que se situa a este da região de Moscovo.

Neste momento, e de acordo com os aliados do ativista, o seu paradeiro é desconhecido, mas a equipa de Navalny admite que possa ter havido uma transferência para outro estabelecimento prisional.

A notícia está a ser avançada pela porta-voz de Navalny, Kira Yarmysh, que explica que, depois de seis dias incomunicável, os responsáveis pela prisão desconhecem o paradeiro do opositor de Putin.

Six days after Navalny has been incommunicado, the prison administration says he's no longer there - but it's not clear where he is now. https://t.co/FSUPpRGPfq