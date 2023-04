O estado de saúde de Alexei Navalny é “crítico”, o que está a deixar os seus amigos e apoiantes “muito preocupados”. A revelação é feita por Ruslan Shaveddinov, amigo próximo do opositor russo, que falou ao telefone com o The Guardian.

As suspeitas de novo envenenamento ganharam força depois de Alexei Navalny ter emagrecido cerca de oito quilos em poucos dias. O seu aliado conta mesmo que uma ambulância teve de ser chamada na semana passada à prisão de segurança máxima de Melekhovo, a cerca de 250 quilómetros de Moscovo.

“Entendemos que a situação terá sido muito grave para uma ambulância ter sido chamada”, afirma Ruslan Shaveddinov, que acusa as autoridades prisionais de terem recusado levar Alexei Navalny para o hospital.

Desde o episódio da ambulância que os apoiantes do opositor russo não souberam de mais novidades.

Alexei Navalny continua a cumprir uma sentença de 11 anos e meio por fraude e desacatos em tribunal, mas os seus apoiantes afirmam que tudo não passa de uma tentativa do Kremlin de silenciar a oposição.

O opositor foi detido em 2020, assim que aterrou em Moscovo, depois de ter estado vários meses na Alemanha, onde foi tratado na sequência de um envenenamento causado pelo agente nervoso Novichok. Uma investigação da Bellingcat concluiu que o envenenamento de Alexei Navalny foi obra das autoridades russas. Por isso mesmo os seus apoiantes temem que o caso se repita.

“Pode soar a paranoia, mas depois do envenenamento com Novichok, parece completamente plausível. Ele perdeu oito quilos em duas semanas, isto não aconteceu antes e os médicos não estão a explicar porque é que ele tem tantas dores”, acrescentou Ruslan Shaveddinov.