O grupo chinês de comércio eletrónico Alibaba cortou cerca de 20.000 postos de trabalho, em 2022, reforçando a tendência de despedimentos no setor tecnológico, a nível global, no ano passado.

Nos resultados enviados à Bolsa de Valores de Hong Kong, onde está cotado, o grupo especificou que o número total de funcionários caiu de 259.316, no final de 2021, para 239.740, em dezembro de 2022, uma redução de 7,55%.

Isto acompanha a tendência das empresas tecnológicas chinesas e estrangeiras que, durante a pandemia da covid-19, aumentaram o número de trabalhadores, face à crescente procura por serviços digitais, incluindo comércio eletrónico, ferramentas de trabalho e comunicação ou entretenimento.

Em 2021, o grupo Alibaba contratou 7.200 funcionários, um aumento de 2,87% na força de trabalho.

A queda na procura ou os problemas nas cadeias de fornecimento, suscitados pela política de ‘zero casos’ de covid-19, que vigorou na China até dezembro, resultou numa queda homóloga de 37,4% no lucro líquido, nos primeiros nove meses fiscais (abril a dezembro), para 7.102 milhões de dólares.

Esta queda é, no entanto, significativamente menor do que a experimentada no primeiro semestre fiscal, quando os lucros da Alibaba afundaram 96%, após registar perdas de quase 2,9 mil milhões de dólares, no segundo trimestre.