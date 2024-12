Saiba como evitar "ganhar à volta de três quilos em dez dias". Siga estas dicas da nutricionista Ágata Roquette

A nutricionista Ágata Roquette defende que os portugueses podem e devem desfrutar dos tradicionais pratos natalícios nos dias 24 e 25 de dezembro, mas alerta para o risco de ganharem "à volta de três quilos em dez dias" se os excessos continuarem após o Natal.



"O truque é comer um pouco de tudo e saber parar", destaca em entrevista à CNN Portugal, sugerindo estratégias práticas para gerir os excessos, como optar entre bebidas alcoólicas ou sobremesas, beber chá para ajudar a controlar o apetite e apostar na refeição principal.

Segundo a especialista, o verdadeiro problema não está nos pratos principais tradicionais - como o bacalhau e o peru, que são relativamente pouco calóricos - mas sim nos "extras".



Se pensarmos que uma única fatia de bolo-rei contém cerca de 400 calorias, "facilmente chegamos às 4000 calorias" num dia, explica Roquette, referindo que a combinação de álcool, queijos gordos e doces tradicionais contribui significativamente para este valor.



A nutricionista reforça que "o Natal é tradição e devemos mantê-la", por isso, não é apologista de "grandes restrições alimentares" nos dias 24 e 25. Ainda assim, defende a adoção de uma gestão inteligente do que se come e recorda que "o problema do Natal é as pessoas continuarem a comer o que sobra."



Como reequilibrar a alimentação e organismo após os excessos? Para janeiro, Roquette aconselha eliminar os açúcares, voltar aos hábitos alimentares saudáveis e praticar exercício físico.