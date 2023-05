Ministério Público abre inquérito a alegado assédio de professor a menor em Aljezur

Universidade do Porto valida cinco queixas de assédio moral e sexual

O Ministério Público (MP) instaurou um inquérito a um caso de alegado assédio a um menor por parte de um professor na Escola Básica de Aljezur.

“Confirma-se a instauração de inquérito que teve origem em participação. O mesmo encontra-se em investigação, sujeito a segredo de justiça”, disse fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR) à agência Lusa.

Fonte do Ministério da Educação acrescentou que o diretor do estabelecimento de ensino, que pertence ao Agrupamento de Escolas Professora Piedade Matoso, também abriu um processo de inquérito ao caso, que está a ser acompanhado pela Inspeção-Geral de Educação e Ciência.

De acordo com informações avançadas na sexta-feira passada pelo jornal Correio da Manhã, a queixa do alegado assédio terá sido formalizada no dia 31 de março por pessoas ligadas ao estabelecimento escolar.

Na queixa são especificados diversos contactos físicos de natureza sexual, alegadamente praticados pelo professor a um menor de 10 anos, ocorridos em contexto escolar naquela escola do distrito de Faro.