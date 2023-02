O suspeito de ter matado um jovem junto ao metro de superfície em Almada vai ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva. O caso remonta a 6 de janeiro de 2022, mas só agora o homem foi apanhado pelo esfaqueamento ocorrido na Cova da Piedade.

De acordo com a Polícia Judiciária o suspeito foi apanhado em Sines, sendo que a GNR daquela cidade ajudou na localização e detenção do jovem de 19 anos sobre quem recaem “fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado e detenção de arma proibida, sendo vítima outro jovem, da mesma idade”.

Os factos remontam a janeiro de 2022, quando, na sequência de uma discussão com a vítima (que tem a mesma idade do agressor), o suspeito terá desferido duas facadas, provocando-lhe a morte. Tudo isto aconteceu junto a uma paragem do metro de superfície de Almada, na Rua Conceição Sameiro Antunes, sabendo-se que vítima e agressor já tinham um historial de desavenças.

Na tarde do crime, na sequência de provocações verbais, o agressor esfaqueou o rival duas vezes, com um dos golpes a revelar-se fatal.

Desde então o suspeito encontrava-se em fuga.