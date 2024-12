Suspeitos de tentarem matar homem em Almeirim detidos pela PJ

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção, em Almeirim, de quatro suspeitos de terem tentado matar um homem de 36 anos, com o recurso a uma arma branca.

O caso terá ocorrido em 22 de março, com as diligências efetuadas desde então a permitirem à polícia determinar que o crime “ocorreu no contexto de conflitos pessoais, resultantes de relações de trabalho entre assalariados estrangeiros que se dedicam diariamente a trabalhos agrícolas naquela zona”.

A vítima “foi golpeada na região torácica superior, o que lhe provocou ferimentos de elevada gravidade, tendo sido submetida a uma intervenção cirúrgica de urgência”, que permitiu salvar-lhe a vida, segundo um comunicado da PJ.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 22 e os 36 anos, vão, entretanto, ser presentes no Tribunal da Comarca de Santarém, para interrogatório e aplicação de medidas de coação, acrescenta a polícia.

A operação de identificação, localização e detenção dos suspeitos foi levada a efeito através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária.