Vai pôr a sua casa no mercado de arrendamento devido ao MaisHabitação? A maioria dos proprietários de alojamento local respondeu que não num estudo pedido pelo próprio alojamento local

Para acolher todos os turistas que dormem em unidades de alojamento local (AL) seria necessário construir 1.030 hotéis em todo o país. Em Lisboa, teriam de ser erguidas 211 unidades hoteleiras e no Porto um total de 168, menos uma do que na região do Algarve.

Os números indicam que seria necessário “aumentar a oferta hoteleira em mais de 50% para que o setor da hotelaria tradicional pudesse albergar todos os turistas que se hospedaram em AL”.

Esta é uma das conclusões do estudo pedido pela Associação do Alojamento Local (ALEP) à Nova SBE, que faz a “Avaliação de Impacto do Alojamento Local em Portugal” e que é assinado pelos economistas Pedro Brinca, João Bernardo Duarte e João Pedro Ferreira.

“Não há camas”, sublinha Pedro Brinca, que salienta ainda que em 2019 estavam em funcionamento em Portugal 1.923 hotéis (110 no Porto, 224 em Lisboa e 409 no Algarve). E mantendo o rácio de dormidas por hotel, se o alojamento local desaparecesse seriam necessárias 1.030 novas unidades hoteleiras para acolher os turistas.

Com estes números, o estudo refere que “não é possível sustentar o contributo do turismo para a economia portuguesa sem AL”, mesmo através de um “aumento das taxas de ocupação na hotelaria, nem através da construção de novos hotéis”. É que, mesmo subindo a taxa de ocupação para “valores inéditos”, ficaria “sempre limitada a menos de 15 milhões de dormidas”, abaixo dos 38 milhões de dormidas registadas entre 2019 e 2022.

O estudo – que tem como base um inquérito realizado a 1.820 proprietários e gestores – revela ainda que o alojamento local é uma realidade em todo o país, com 74% das novas licenças de AL fora de Lisboa ou Porto. Traçando um perfil do proprietário, o relatório indica que o setor é “muito fragmentado e de perfil de autoemprego” com 80% dos titulares a ter entre uma a três unidades e 46% a ter um rendimento inferior a mil euros mensais. Para 39% dos proprietários, o alojamento local gera 60% do orçamento familiar.

Com as medidas previstas no Mais Habitação, “um número considerável” de proprietários tem a intenção de reduzir os novos investimentos e “a maioria” dos titulares de AL não vai “colocar a propriedade no mercado de arrendamento”, com apenas 13% a considerarem essa possibilidade.

Como solução alternativa, 57% dos proprietários de AL consideram o arrendamento de médio e longo prazo a estrangeiros e cerca de metade vai optar por usar o imóvel como segunda habitação.

Com base em números de 2019, o estudo contabiliza que o setor seja responsável por 306.096 empregos diretos e indiretos (o que representa 6,18% do total nacional). Ou seja, cada alojamento local cria “quase quatro empregos”, especifica.

Já no que respeita ao Produto Interno Bruto (PIB), a contribuição das despesas de turistas que ficaram hospedados em alojamentos locais em 2019 chegou aos 9,9 mil milhões de euros (4,64% do PIB nacional).