Homem que estava desaparecido na barragem do Alqueva encontrado sem vida

O homem que estava este sábado desaparecido na barragem do Alqueva, em Portel, foi encontrado sem vida, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do comando sub-regional do Alentejo Central, da Proteção Civil, o homem, de 33 anos e de nacionalidade ucraniana, foi resgatado da barragem às 20:30, desconhecendo-se ainda as causas da morte.

O alerta foi dado às 08:00 e começaram por ser feitas buscas terrestres, a que se seguiram operações aquáticas para encontrar a vítima, que tinha sido vista pela última vez na freguesia de Amieira, onde existe uma praia fluvial na Barragem do Alqueva.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, as buscas mobilizaram 39 operacionais, apoiados por 20 viaturas e um meio aéreo.