Crise política pode fazer Portugal perder mais de mil milhões de fundos europeus destinados ao projeto da alta velocidade

Portugal pode perder mais de mil milhões de fundos europeus destinados ao projeto da alta velocidade caso Marcelo Rebelo de Sousa dissolva a Assembleia de República.

Segundo o Jornal de Negócios, tem de ser submetida até final de janeiro a candidatura ao Mecanismo Interligar a Europa (CEF), mas o projeto ainda tem de ser aprovado em Conselho de Ministros, o que não será possível fazer caso o Governo não esteja a funcionar em pleno.

Assim, se a Assembleia for dissolvida, a Infraestruturas de Portugal fica sem condições de lançar o concurso em janeiro para o qual iria contar com 729 milhões de euros de fundos comunitários (já disponíveis para Portugal) e candidatar-se para mais 300 milhões.

Mas o projeto de alta velocidade não é o único que pode derrapar com a queda do Governo. Também a decisão do local para o novo aeroporto de Lisboa - que deveria ser tomada em janeiro -, assim como a privatização da TAP e o novo hospital de Lisboa Oriental - cujo contrato com a Mota-Engil ainda não foi assinado - podem sofrer atrasos.