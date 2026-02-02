Portugal investe menos de metade do valor necessário para se proteger contra fenómenos meteorológicos extremos - TVI

Portugal investe menos de metade do valor necessário para se proteger contra fenómenos meteorológicos extremos

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 1h e 6min
Mau tempo na Marinha Grande, 31 janeiro 2026. (Imagem: Carlos Barroso/Lusa)

Um quarto do país está atualmente exposto a riscos climáticos, como cheias, incêndios florestais e seca

Portugal investe cerca de 200 milhões de dólares (171 milhões de euros) anuais em medidas de adaptação às alterações climáticas, o que corresponde a 43% do valor necessário para se proteger contra fenómenos meteorológicos extremos, concluiu o instituto McKinsey.

“Portugal investe atualmente cerca de 200 milhões de dólares por ano em medidas de adaptação às alterações climáticas, um valor que corresponde apenas a 43% do investimento necessário para proteger o país dos impactos dos fenómenos meteorológicos extremos aos padrões das economias desenvolvidas”, concluiu o McKinsey Global Institute (MGI), no estudo ‘Advancing adaptation: Mapping costs from cooling to coastal defenses”.

Ainda assim, conforme apontou, em comunicado, o montante investido por Portugal está 10 pontos percentuais acima da média global.

Um quarto do país está atualmente exposto a riscos climáticos, como cheias, incêndios florestais e seca, o que abrange cerca de 7% da população portuguesa.

Segundo esta análise, 22% da linha costeira está protegida nas zonas expostas a cheias e 30% das linhas elétricas encontram-se enterradas em áreas de risco de incêndio.

Num cenário de aquecimento global de 1,5º C previsto para 2030, cerca de 95% da população poderá estar exposta a riscos climáticos.

Esta percentagem sobe para 96%, em 2050, num cenário de aquecimento global de 2ºC.

“Para responder a este nível de exposição, o custo atual de adaptação em Portugal poderá aumentar para cerca de 2.000 milhões de dólares (cerca de 1.700 milhões de euros) por ano até 2050, o equivalente a dez vezes o investimento atual”, alertou o instituto.

Grande parte (68%) deste valor está relacionada com a adaptação a ondas de calor e seca.

Mesmo que os níveis de proteção fiquem inalterados, o investimento de Portugal cobrira pouco mais de metade (52%) das necessidades futuras.

Este estudo tem por base uma análise geoespacial e a avaliação de 20 medidas de adaptação, como soluções de arrefecimento e irrigação e infraestruturas de proteção.

A nível global, são investidos cerca de 190.000 milhões de dólares (160.315 milhões de euros) anuais na adaptação climática para proteger 1.200 milhões de pessoas.

Contudo, hoje vivem expostas a riscos climáticos 4.100 milhões de pessoas, o que implicaria um investimento anual de 540.000 milhões de dólares (cerca de 456.000 milhões de euros).

Tendo em conta o mesmo cenário de aquecimento de 2ºC até 2050, os custos de adaptação podem atingir os 1,2 biliões de dólares por ano, seis vezes acima do atual investimento.

Fundado em 1990, o MGI produz investigações e análises independentes, ou seja, não são encomendadas ou financiadas por empresas, governos ou instituições.

