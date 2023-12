Cientistas descobrem fenómeno surpreendente que pode estar a abrandar os efeitos das alterações climáticas

Os glaciares dos Himalaias estão a derreter rapidamente, mas um novo relatório mostra que um fenómeno surpreendente na cordilheira mais alta do mundo pode estar a ajudar a abrandar os efeitos da crise climática global.

Quando o aquecimento das temperaturas atinge certas massas de gelo de grande altitude, desencadeia uma reação surpreendente que sopra ventos frios e robustos pelas encostas, segundo o estudo publicado a 4 de dezembro na revista Nature Geoscience.

O aquecimento do clima cria uma maior diferença de temperatura entre o ar circundante sobre os glaciares dos Himalaias e o ar mais frio diretamente em contacto com a superfície das massas de gelo, explicou Francesca Pellicciotti, professora de glaciologia no Instituto de Ciência e Tecnologia da Áustria e principal autora do estudo.

"Isto leva a um aumento da troca de calor turbulenta na superfície do glaciar e a um maior arrefecimento da massa de ar à superfície", afirmou a investigadora num comunicado de imprensa.

À medida que o ar fresco e seco da superfície se torna mais frio e mais denso, afunda-se. A massa de ar desce pelas encostas até aos vales, causando um efeito de arrefecimento nas zonas mais baixas dos glaciares e nos ecossistemas vizinhos.

Com o gelo e a neve da cordilheira a alimentar 12 rios que fornecem água doce a quase dois mil milhões de pessoas em 16 países, é importante descobrir se os glaciares dos Himalaias conseguem manter este efeito de arrefecimento autopreservador, uma vez que a região enfrenta um provável aumento das temperaturas nas próximas décadas.

Diagrama esquemático do arrefecimento do ar nas imediações dos glaciares dos Himalaias à medida que estes reagem ao aquecimento global (ISTA)

Derretimento dos glaciares

Um relatório de junho, anteriormente abordado pela CNN, mostrou que os glaciares dos Himalaias derreteram 65% mais rapidamente na década de 2010, em comparação com a década anterior, o que sugere que o aumento das temperaturas já está a ter impacto na região.

"O principal impacto do aumento da temperatura nos glaciares é o aumento da perda de gelo, devido ao aumento do degelo", afirmou Fanny Brun, investigadora do Institut des Géosciences de l'Environnement em Grenoble, França. Refira-se que a cientista não participou neste estudo.

"Os principais mecanismos são o prolongamento e a intensificação da época de degelo. Estes mecanismos provocam o adelgaçamento e o recuo dos glaciares, dando origem a paisagens deglaciadas que tendem a aumentar ainda mais a temperatura do ar devido a uma maior absorção de energia pela superfície", afirmou Brun.

Os cientistas são aqui fotografados a discutir as descobertas durante uma visita de estudo. Da esquerda para a direita: Nicolas Guyennon (IRSA-CNR), Francesca Pellicciotti (ISTA) e Thomas Shaw (ISTA)

Essa absorção de energia à superfície é determinada por algo designado por efeito albedo. As superfícies claras ou "brancas", como a neve limpa e o gelo, refletem mais luz solar (albedo elevado) do que as superfícies "escuras", como a terra que fica exposta à medida que os glaciares recuam, o solo e os oceanos (albedo baixo). De um modo geral, Brun disse que este fenómeno é interpretado como um ciclo de feedback positivo, ou seja, um processo que potencia uma mudança, mas que, de um modo geral, é pouco estudado e difícil de quantificar.

No entanto, na base do Monte Evereste, as medições das médias globais de temperatura pareciam curiosamente estáveis em vez de estarem a aumentar. Uma análise atenta dos dados revelou o que estava realmente a acontecer.

"Enquanto as temperaturas mínimas têm vindo a aumentar de forma constante, as temperaturas máximas à superfície no verão têm vindo a descer de forma consistente", afirmou Franco Salerno, coautor do relatório e investigador do Conselho Nacional de Investigação de Itália, ou CNR.

No entanto, mesmo a presença destes ventos refrescantes não é suficiente para contrariar totalmente o aumento das temperaturas e o degelo dos glaciares devido às alterações climáticas. Thomas Shaw, que faz parte do grupo de investigação ISTA com Pellicciotti, afirmou que a razão pela qual estes glaciares estão a derreter rapidamente é complexa.

"O arrefecimento é local, mas talvez ainda não seja suficiente para ultrapassar o impacto maior do aquecimento climático e preservar totalmente os glaciares", afirmou Shaw.

Pellicciotti explicou que a escassez geral de dados em áreas de elevada altitude em todo o mundo foi o que levou a equipa de estudo a centrar-se na utilização dos registos únicos de observação do solo numa estação nos Himalaias.

"O processo que destacámos no artigo é potencialmente de relevância global e pode ocorrer em qualquer glaciar do mundo em que se verifiquem as condições necessárias", afirmou.

O novo estudo constitui uma motivação convincente para a recolha de mais dados a longo prazo e a grande altitude, que são extremamente necessários para comprovar as novas descobertas e os seus impactos mais vastos, afirmou Pellicciotti.

Tesouro de dados

Localizada a uma altitude glaciar de 5.050 metros, a estação climática do Laboratório/Observatório Internacional Pyramid situa-se ao longo da encosta sul do Monte Evereste. O observatório tem registado dados meteorológicos detalhados há quase 30 anos.

Foram essas observações meteorológicas granulares que Pellicciotti, Salerno e uma equipa de investigadores utilizaram para concluir que o aquecimento das temperaturas está a provocar os chamados ventos catabáticos.

Os ventos frios, criados pelo ar que flui para baixo, ocorrem normalmente em regiões montanhosas, incluindo os Himalaias.

A estação climática do Pyramid International Laboratory/Observatory no Monte Evereste regista dados meteorológicos de hora a hora há quase três décadas (ISTA)

"Os ventos catabáticos são uma caraterística comum dos glaciares dos Himalaias e dos seus vales e, provavelmente, sempre ocorreram", disse Pellicciotti. "O que observamos, no entanto, é um aumento significativo da intensidade e da duração dos ventos catabáticos, o que se deve ao facto de as temperaturas do ar circundante terem aumentado num mundo em aquecimento".

Outra coisa que a equipa observou foi o aumento das concentrações de ozono ao nível do solo, associado a temperaturas mais baixas. Esta evidência demonstra que os ventos catabáticos funcionam como uma bomba capaz de transportar o ar frio das altitudes mais elevadas e das camadas atmosféricas para o vale, explicou Pellicciotti.

"De acordo com o estado atual dos conhecimentos, os glaciares dos Himalaias estão a ter um desempenho ligeiramente melhor do que a média dos glaciares em termos de perdas de massa", afirmou Brun.

Perda de glaciares na Ásia vs. Europa

Brun explicou que nos Himalaias Centrais, em média, os glaciares diminuíram cerca de 9 metros nas últimas duas décadas.

"Este valor é muito inferior ao dos glaciares da Europa, que diminuíram cerca de 20 metros no mesmo período, mas é superior ao de outras regiões da Ásia (por exemplo, a região de Karakoram) ou da região do Ártico", afirmou Brun.

Compreender durante quanto tempo estes glaciares são capazes de contrariar localmente os impactos do aquecimento global pode ser crucial para enfrentar eficazmente o nosso mundo em mudança.

"Acreditamos que os ventos katabáticos são a resposta de glaciares saudáveis ao aumento das temperaturas globais e que este fenómeno pode ajudar a preservar o permafrost e a vegetação circundante", afirmou o coautor do estudo Nicolas Guyennon, investigador do Conselho Nacional de Investigação de Itália.

No entanto, é necessária uma análise mais aprofundada. A equipa de estudo pretende agora identificar as características glaciares que favorecem o efeito de arrefecimento. Pellicciotti afirma que não existem estações terrestres de longo prazo para testar esta hipótese noutros locais.

"Mesmo que os glaciares não se consigam preservar para sempre, podem preservar o ambiente à sua volta durante algum tempo", disse. "Assim, apelamos a abordagens de investigação mais multidisciplinares para convergir esforços no sentido de explicar os efeitos do aquecimento global."

Um relatório separado em 2019 descobriu que mesmo no caso mais otimista, em que o aquecimento global médio foi limitado a apenas 1,5 graus Celsius (2,7 graus Fahrenheit) acima das temperaturas pré-industriais, a região do Himalaia perderia pelo menos um terço de suas geleiras.