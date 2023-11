"Porque é que eu não vou ter filhos"

Nota do editor: Anna Lee é estagiária na CNN. Estudante do quarto ano de Inglês no College of the Holy Cross, escreveu para organizações como o jornal da Universidade de Oxford, The Malala Fund (Assembly), The Borgen Project e outras. As opiniões expressas neste comentário são da sua inteira responsabilidade.

Se as temperaturas não estivessem a subir, eu escolheria o nome "Athena" para uma menina. Se os rios fossem seguros, escolheria "William" para um rapaz. Se pudesse respirar ar puro nas minhas deslocações matinais, pintaria o quarto do bebé de amarelo quente. Se pudesse ver esperança num futuro sustentável neste planeta, não estaria a passar o tempo a lamentar os filhos que provavelmente nunca terei.

Se as coisas fossem diferentes, sentir-me-ia honrada por ser mãe - de facto, penso que não há maior privilégio ou responsabilidade. Mas a cada dia que passa, o estado atual do mundo dissuade-me cada vez mais de ter filhos. Tal como muitas pessoas da Geração Z (os nascidos entre 1997 e 2012), a minha principal preocupação são as alterações climáticas. E, uma vez que as catástrofes climáticas já estão bem encaminhadas (juntamente com uma série de questões socioeconómicas e de igualdade relacionadas), sinto que estaria a cometer uma injustiça cada vez mais irreparável para com quaisquer crianças que trouxesse a este mundo com a minha incapacidade de lhes oferecer um futuro.

Anna Lee. Cortesia de Anna Lee

Tenho 21 anos e, como descobri, a minha escolha quase certa de adiar a maternidade é um sentimento comummente partilhado entre muitos membros da Geração Z e os nossos irmãos mais velhos da geração do milénio. Por exemplo, num artigo da NBC de 2021, a professora de inglês Jessica Combes, de 39 anos, declarou: "Eu recuso-me a trazer crianças para o cenário infernal em chamas que chamamos de planeta", citando as mudanças climáticas e os cuidados de saúde como uma das razões pelas quais ela sente que a sua "trepidação era bem justificada". A investigação mostra que ela (e eu) estamos longe de estar sozinhos.

Mesmo aqueles que estão no centro das atenções públicas (e com consideravelmente mais recursos do que a média das pessoas) expressaram o seu descontentamento com o facto de trazerem as crianças para um mundo dominado por desastres climáticos. Em entrevista à revista Elle, Miley Cyrus prometeu não trazer filhos ao mundo até que pudesse ter certeza de que "[seu] filho viveria em uma terra com peixes na água". Além disso, a republicana Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova Iorque, colocou a questão com que tenho lutado aos seus seguidores do Instagram numa transmissão em direto em 2019: "É correto continuar a ter filhos?"

A ansiedade climática está a tornar-se insuportável

A ansiedade climática não conhece fronteiras nacionais - de acordo com um estudo da Universidade de Bath, quase 40% dos participantes com idades entre os 16 e os 25 anos de vários países afirmaram que estavam hesitantes em ter filhos devido às alterações climáticas. Outras organizações, como o grupo canadiano "No Future No Children", ganharam uma força considerável entre os adolescentes, muitos dos quais se comprometem a não ter filhos até que o seu governo leve as alterações climáticas mais a sério. Entre eles, Emma Lim, então com 18 anos, declarou em 2019 que estava a "desistir do [seu] sonho de ter uma família" até que pudesse ter a certeza de que os seus filhos "terão algo para viver e uma família saudável para viver".

Como estes testemunhos ilustram, construir uma família - e, em particular, criar filhos - já não é tanto uma questão de preferência. É também uma questão de viabilidade e, mais importante ainda, de ética. Como é que justificamos trazer crianças para um planeta onde o futuro parece mais indeterminado do que nunca?

A enormidade das alterações climáticas, que muitas vezes parecem irremediáveis e irreversíveis, e a ansiedade e o medo do futuro que as acompanham, parecem não ter saída. Parece que tenho um peso no peito - e, nas discussões sobre o clima, esse peso intensifica-se. Passei muitas noites sem dormir a ver imagens de florestas em chamas e comunidades inundadas, paranoica com a possibilidade de alguém que conheço estar entre as vítimas. Vi as minhas próprias ansiedades passarem, como um contágio, para a minha irmã mais nova. A minha ansiedade climática não provoca apenas sentimentos de medo ou tristeza - mas também raiva, frustração e ressentimento por um futuro que me foi negado.

Sei que estou longe de ser a primeira pessoa, tanto na Geração Z como na história, a contar com acontecimentos de uma escala existencial quando se debate com questões sobre o futuro, especialmente as relacionadas com o facto de ter uma família. O século passado, por si só, está repleto de crises próximas do dia do juízo final, incluindo a I Guerra Mundial e a II Guerra Mundial, ameaças nucleares durante a Guerra Fria e recessões económicas assustadoras. Nesses casos, as gerações que vieram antes de mim fizeram escolhas diferentes - que eu respeito e que conduziram às vidas que eu e os meus colegas desfrutamos atualmente.

Mas, para mim, o ponto em que as alterações climáticas e outros acontecimentos divergem é a cooperação e a responsabilidade humanas - embora a guerra e as catástrofes financeiras sejam sempre causadas pelos seres humanos, também são rectificadas por eles. No entanto, ao contrário dos conflitos bélicos e dos períodos de incerteza financeira, não vejo nenhum ponto de referência esperançoso na história que mostre como a humanidade pode unir-se para recuperar das alterações climáticas. As pessoas estão a lutar, mas os seus esforços estão a cair em demasiadas orelhas moucas.

Os EUA, por si só, são uma nação cada vez mais fracturada - com marés implacáveis de fanatismo e racismo, divisões políticas, lealdades divididas em conflitos globais e ataques internos aos direitos LGBTQ, às mulheres e a outros grupos - e conseguir o mesmo nível de cooperação com outras nações parece uma tarefa impossível. À medida que as catástrofes ambientais atingem um calibre que não podemos prever ou conceber, ter filhos está a tornar-se um risco cada vez menor que estou disposto a correr.

Porque é que acho que não vou mudar de ideias

Na minha idade, as discussões concretas sobre família e ter filhos ainda estão longe de ser uma realidade - mas esta é uma decisão que mantenho firmemente desde que eu próprio era criança. Transmitir a minha própria ansiedade em relação ao clima seria semelhante a uma maldição geracional. Também não acho que as alegrias da infância devam ser alteradas com relógios do dia do juízo final, riscos mais elevados de doenças e problemas de saúde e os efeitos das alterações climáticas na economia, nos conflitos violentos e na educação.

Como cidadão dos EUA, tenho um enorme privilégio, apenas em virtude da minha localização. Juntamente com os recursos e as oportunidades que os EUA oferecem, os meus hipotéticos filhos não estariam provavelmente entre os mais afectados pelas alterações climáticas. No entanto, isso não me deve impedir de considerar como as minhas decisões e o ambiente que me rodeia podem afetar não só os meus próprios filhos, mas também outros em circunstâncias menos afortunadas (tanto a nível nacional como internacional). Pelo contrário, se eu mudar de ideias e optar por ter filhos, a decisão será fortemente precedida por considerações responsáveis de sustentabilidade ética, recursos disponíveis e crises futuras (para não mencionar as questões mais práticas de segurança financeira, parceria e preparação).

Embora seja dramático assumir que a minha escolha, por si só, seria o catalisador de uma catástrofe climática imparável, muitas das minhas decisões surgem de uma necessidade de controlo. Tal como muitos indivíduos da Geração Z e da Geração Y, sinto-me em grande parte impotente no atual clima ambiental e político. Tal como Greta Thunberg e duas outras jovens activistas do clima - Sophia Kianni e Vanessa Nakate - afirmaram no início deste ano, a decisão do Presidente Joe Biden de aprovar o prejudicial empreendimento petrolífero do Alasca, conhecido como Projeto Willow, foi uma das muitas "traições" legislativas às gerações mais jovens.

Tais manifestações de líderes políticos apenas reforçam a minha desconfiança em relação a um sistema legislativo e político que continua a falhar com as gerações mais jovens - e que provavelmente continuará a falhar com as gerações seguintes. Não só alguns responsáveis políticos negam completamente a existência das alterações climáticas, como até os nossos líderes mais "progressistas" não cumprem as suas promessas de proteção do ambiente.

Com o controlo político mais alargado fora de cena, dou por mim a tentar encontrar qualquer forma minúscula de aliviar a minha ansiedade em relação ao clima - encontrar alternativas de viagem ecológicas, reutilizar garrafas de plástico até se desfazerem, comprar alimentos de origem local e reutilizar roupas ou artigos indesejados. A minha decisão de ter ou não filhos é mais um exemplo de exercício de controlo sobre acontecimentos que parecem ser, a este ritmo, incontroláveis. Ainda assim, não sentiria a necessidade de fazer estas mudanças na minha vida se os principais responsáveis pelas alterações climáticas - como a elite super-rica e as grandes empresas - renunciassem às suas práticas catastróficas.

Refletir sobre a minha experiência não é um apelo à ação para que todos os jovens ou pessoas de meia-idade abandonem as suas visões para as suas famílias, quer estas incluam crianças ou não. Também não pretendo envergonhar aqueles que optam por ter (ou já tiveram) filhos. Em vez disso, deve dar uma ideia daquilo com que muitos jovens nos EUA e em todo o mundo estão a ter de contar - um futuro que parece incrivelmente diferente e menos esperançoso do que o dos nossos colegas mais velhos. No atual clima ambiental e político, penso que é melhor lamentar não ter filhos do que lamentar tê-los.

À medida que as temperaturas sobem e a política climática continua a abalar a confiança do público, a visão da minha família ideal parece menos, bem, ideal. As vozes que clamam e os pés que batem, as oportunidades colhidas com o sacrifício geracional da minha família e o compromisso ao longo da vida de educar alguém para o seu maior potencial, foram substituídos por alternativas deprimentes. No máximo, há uma casa de um quarto frustrantemente limpa, com horas para preencher e silêncio a permear os corredores. Mas, a menos que haja uma mudança drástica, e em breve, Athena e William continuarão a ser apenas nomes.