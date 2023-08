Superfície do oceano nunca esteve tão quente no verão (e isso está a deixar os cientistas nervosos)

A temperatura média diária da superfície do mar atingiu o recorde máximo para esta altura do ano esta semana, alcançando os 20,96 graus Celsius, de acordo com o serviço europeu para as alterações climáticas, Copérnico.

Os cientistas estão a investigar o que está a provocar a subida das temperaturas da superfície do mar, admitindo que pode estar a ser influenciada pelo excesso de calor que o oceano absorve dos gases de efeito de estufa, exacerbado pelo uso de combustíveis fósseis, conta Samantha Burges, do Copérnico.

Além disso, o fenómeno El Niño, ainda que fraco, já começou. Trata-se de um "aquecimento anómalo das águas superficiais", segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), e que pode levar à subida da água que está nas profundezas do oceano para a superfície.

Assim, os cientistas estão preocupados que a previsível subida das temperaturas do oceano até agosto, em conjugação com as consequências do El Niño, possa levar a uma subida drástica da temperatura.

"O facto de termos visto o registo agora deixa-me nervosa sobre o quanto o oceano pode ficar mais quente entre agora e março próximo", confessou Samantha Burgess..

O aquecimento das temperaturas da superfície do mar conduz a consequências nocivas para o planeta, e a espécie humana não fica imune. Uma vez que, a quantidade de peixes pode ser afetada, visto que espécies marinhas se deslocam para procurar águas mais frias, isso pode perturbar a cadeia alimentar.

Além disso, vários países correm o risco de ficar submersos ainda durante este século por causa da subida das águas do mar provocadas pelo derretimento dos glaciares, cujo efeito é acelerado pelo aumento das temperaturas das águas.

Importa salientar que maiores quantidade de gás efeito estufa permanecerão na atmosfera. Isto porque as águas, tornando-se mais quentes, também têm menos capacidade de absorver dióxido de carbono, contribuindo para o aquecimento do planeta.