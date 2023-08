Cinco formas como as cidades estão a lidar com o calor recorde

Foi mais um verão infernal. Um duplo golpe, a crise climática causada pelo homem e a chegada do El Niño, alimentaram temperaturas elevadas que tornaram este ano francamente mortal. Julho de 2023 foi declarado o mês mais quente de que há registo no mundo. Num discurso recente, o secretário-geral da ONU, António Guterres, descreveu este ano como o início da "era da ebulição global".

Na Europa, mais de 60 mil pessoas morreram no ano passado devido a doenças relacionadas com o calor, tendo alguns países adotado um sistema de designação das vagas de calor semelhante ao utilizado para os furacões e tufões. A Sociedade Meteorológica Italiana, por exemplo, chamou a uma recente vaga de calor "Cerberus", em homenagem ao cão de três cabeças que guarda os portões do "Inferno" de Dante.

Os problemas são especialmente graves nas cidades densamente povoadas, onde o "efeito de ilha de calor urbana" pode resultar em microclimas cerca de 10 graus Celsius mais quentes do que as áreas circundantes. O fenómeno, documentado pela primeira vez no século XIX por um meteorologista amador em Londres, ocorre em zonas com elevadas concentrações de edifícios de betão que absorvem o calor, superfícies de asfalto e escassez de espaços verdes.

Apesar de se conhecerem os perigos do aquecimento global há décadas, muitas cidades estão a revelar-se lamentavelmente impreparadas. Agora, as autoridades locais estão a nomear "diretores de calor" para acelerar os "planos de ação para o calor", enquanto as empresas emergentes correm para inventar melhores aparelhos de ar condicionado e dispositivos de refrigeração pessoal.

Muitas soluções baseiam-se em princípios de design testados pelo tempo. Eis cinco coisas que as cidades estão neste momento a fazer para combater o aumento das temperaturas:

Plantação de árvores e espaços verdes

La Rambla, uma rua pedonal arborizada em Barcelona, Espanha. Joachim Hiltmann/imageBROKER/Shutterstock

Uma copa de árvores saudável é uma das defesas mais eficazes e igualitárias contra o efeito de ilha de calor urbana. De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, refugiar-se debaixo de uma árvore pode dar uma sensação de frescura de 11 a 25 graus Celsius em comparação com a sensação de estar sob a luz direta do sol. Além do alívio imediato da sombra, um processo chamado "evapotranspiração", em que a água é transferida das plantas e do solo para a atmosfera, também ajuda a arrefecer as áreas circundantes até 5 graus Celsius.

Barcelona, que se tornou numa espécie de laboratório para intervenções urbanas progressivas, poderá em breve oferecer um estudo de caso vital sobre a eficácia das árvores. De acordo com o seu "Master Plan de Árvores", a cidade espanhola pretende cobrir 30% do seu território com uma variedade de espécies resistentes ao clima até 2037. Atualmente, azinheiras, pinheiros de Alepo, plátanos, ciprestes e outras espécies resistentes já revestem as ruas da cidade e as novas "superilla", ou super quarteirões, que são essencialmente estradas recuperadas que foram transformadas em praças públicas arborizadas. Apenas um punhado dos 503 super quarteirões planeados foi concluído a tempo deste extenuante verão espanhol, embora a cidade planeie terminá-los todos até ao final da década.

Pulverização de névoa

Um grande camião de nevoeiro pulveriza água para arrefecer uma zona de Hangzhou, na província chinesa de Zhejiang. CFOTO/Future Publishing/Getty Images

Em cidades chinesas como Wuhan e Chongqing, onde as temperaturas ultrapassaram os 45 graus centígrados no ano passado, podem ser encontrados sprays de arrefecimento em centros comerciais, parques e paragens de autocarro. Os sprays são por vezes complementados por frotas de "canhões de névoa" - essencialmente camiões utilitários equipados com pulverizadores de água de alta pressão (ver foto acima) - que têm percorrido as grandes cidades chinesas desde 2014, de acordo com o grupo de reflexão ambiental China Dialogue.

Embora estes canhões tenham sido inicialmente introduzidos para combater a poluição atmosférica, um estudo recente da Universidade Nacional de Seul sugere que a pulverização de partículas finas de água pode baixar a temperatura ambiente em até 7%, especialmente se os pulverizadores forem posicionados em ângulos óptimos.

Entretanto, a capital austríaca, Viena, designou 22 zonas como "cool straßen" ("ruas frescas") equipadas com bebedouros, chuveiros de neblina e sistemas de aspersão inteligentes que se activam automaticamente quando as temperaturas sobem acima dos 35 graus Celsius.

Estender os toldos

Os toldos de pano protegem os clientes e os peões do sol forte do verão na Calle Sierpes, uma rua comercial em Sevilha, Espanha. Planet One Images/Universal Images Group/Getty Images

Um toldo é uma proteção simples e barata contra as intempéries que caiu em desuso devido à tendência da arquitetura contemporânea para fachadas elegantes. Mas à medida que as cidades se tornam desesperadas por respostas rápidas ao calor implacável, os toldos podem estar a voltar à moda.

A cidade espanhola de Sevilha (por vezes conhecida como "o forno ibérico") expandiu recentemente a sua rede de grandes toldos de lona para proteger mais estações de trânsito, parques infantis, escolas e hospitais.

Em Telavive, Israel, foi instalada uma série de toldos feitos com LumiWeave, um tecido "inteligente" com células solares, na zona comercial da cidade. Desenvolvidos pela designer de produtos israelita Anai Green, os toldos armazenam energia solar durante o dia, que é depois utilizada para alimentar as luzes LED tecidas no material.

Pintar telhados e pavimentos de branco

Aldeia de Oia (Ia) na ilha de Santorini, Grécia, em 3 de julho de 2016. (Fotografia de Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto via Getty Images) Creative Touch Imaging Ltd./NurPhoto/Getty Images

Como os residentes das ilhas gregas podem atestar, pintar telhados e edifícios de branco é uma defesa fácil e relativamente barata contra os verões quentes. Beneficiando de algo chamado "efeito albedo", uma estrutura com um telhado branco limpo reflecte cerca de 85% da luz solar direta, em comparação com um telhado escuro, que reflecte apenas cerca de 20%.

Agora, uma equipa de investigação da Universidade de Purdue, no Indiana, afirma ter desenvolvido um tipo de tinta "ultra-branca" que pode refletir 98% da luz solar e baixar a temperatura da superfície de um edifício em relação à sua envolvente.

Cobrir uma área de telhado de cerca de cem metros quadrados com esta tinta produziria o equivalente a 10 quilowatts de "potência de arrefecimento", disse Xiulin Ruan, professor de engenharia mecânica em Purdue, num comunicado de imprensa. "Isso é mais potente do que os aparelhos de ar condicionado central utilizados na maioria das casas".

Em Los Angeles, o Gabinete de Serviços de Ruas da cidade tem pintado nos últimos anos as estradas com um revestimento refletor branco-cinzento chamado CoolSeal. Em 2019, depois de ter sido registado um efeito de arrefecimento em áreas-piloto, o então presidente da câmara de LA, Eric Garcetti, anunciou um plano para cobrir 130 quilómetros de faixas de rodagem com material de arrefecimento até 2028 - uma iniciativa que custará à cidade cerca de 40 mil dólares por cada quilómetro e meio, de acordo com uma revista publicada pelo Royal Institute of British Architects.

Mas o branco não é o único pigmento de arrefecimento. Um projeto-piloto no bairro de Pacoima, em Los Angeles, está a testar a eficácia de revestimentos de rua que vêm numa variedade de cores. De acordo com o fabricante, StreetBond, o corante de base acrílica foi concebido para reduzir o efeito de ilha de calor urbana.

No entanto, à medida que as cidades investem em revestimentos reflectores solares, um estudo de 2020 publicado na revista Environmental Research Letters lançou água fria sobre a estratégia, sugerindo que, embora os passeios reflectores resultem em temperaturas de superfície mais baixas, os seres humanos nestes espaços podem realmente sentir-se mais quentes porque acabam por absorver o calor. "Os revestimentos reflectores solares não são uma panaceia política para os problemas de calor urbano", escreveram os autores, acrescentando que os municípios "precisam de considerar quando e como as pessoas usam o solo para decidir qual a métrica de calor (ar, superfície ou temperatura radiante) a que devem dar prioridade".

Regressar aos materiais locais e às técnicas de construção tradicionais

Um edifício do arquiteto Francis Kéré, conhecido por adotar materiais tradicionais locais que podem manter os ocupantes frescos sem necessidade de ar condicionado. Anne Mimault/Reuters

Um número crescente de arquitectos e urbanistas está a fugir às tradições arquitectónicas ocidentais, adoptando a ventilação natural, as técnicas de construção tradicionais e materiais como os tijolos de barro isolantes que têm sido utilizados há milénios por aqueles que vivem em climas quentes.

O arquiteto Francis Kéré, galardoado com o Prémio Pritzker, por exemplo, cria uma sensação de arejamento através da sua utilização inventiva de barro, pedras lateríticas, ramos de eucalipto e madeira morta. Os edifícios escolares que Kéré projectou no seu país natal, o Burkina Faso, mostram como se podem construir espaços confortáveis e de convívio em climas extremamente quentes - sem necessidade de ar condicionado.

No estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, o Instituto da Terra de Auroville tornou-se um local deste movimento de arquitetura "vernacular" em expansão. Ao longo de quase quatro décadas, o centro de investigação tem vindo a colaborar com arquitectos e construtores de todo o mundo interessados em aprender a construir estruturas económicas e com baixo teor de carbono a partir de lama e terra comprimida. Em comparação com o betão, o vidro e o aço, os tijolos de terra tradicionais absorvem mais calor e humidade.

A arquiteta indiana Anupama Kundoo, que construiu várias estruturas em Auroville, é conhecida pelos seus edifícios bonitos e resistentes ao clima, feitos "com materiais obtidos no local", como descreveu o seu trabalho. Falando na Cimeira "The World Around", realizada no ano passado nos Países Baixos, Kundoo defendeu de forma convincente o reconhecimento das qualidades únicas da geografia de uma área - e a construção com o que quer que seja abundante.

"Se olharmos para a arquitetura pré-industrial, construíamos com qualquer material", explicou. "Se houvesse lama, usávamos lama; se houvesse madeira, usávamos madeira; se fosse um deserto e não houvesse madeira, construíamos cúpulas; se houvesse gelo, usávamos gelo."

"Há uma relação muito profunda entre o que se produz e onde se utiliza", acrescentou.

Foto no topo: Uma vista aérea de Barcelona, em Espanha, uma cidade que está a experimentar várias intervenções urbanas para reduzir o impacto do aumento das temperaturas. Manel Subirats/iStockphoto/Getty Images/iStockphoto

Berry Wang, da CNN, contribuiu para esta história.