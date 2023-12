Altice Portugal pode ser vendida “às postas”. Conheça os cinco potenciais compradores

O presidente da Altice já recebeu as propostas dos potenciais compradores da operação portuguesa, que variam no modo como olham para a operação. Há ofertas que querem apenas parte do grupo, outras que excluem a Geodésia (empresa de construção de fibra) e ainda quem tenha em vista obter o pacote como um todo, segundo avança o Expresso (acesso pago).

Patrick Drahi terá agora de decidir se quer vender, a quem e como. Existem interessados em comprar apenas um determinado ativo, como a fibra ótica, onde existe uma parceria com a Morgan Stanley — o que poderá complicar o processo. Em cima da mesa estarão propostas de Horta Osório em “parceria” com Warburg Pincus, uma private equity americana, bem como de vários intervenientes do setor e de fundos de private equity, incluindo o grupo norte-americano Apollo, como avançou o Financial Times.

Entre os fundos na corrida têm sido apontados também a Apax Partners e a CVC Capital Partners. A Saudi Telecom Company (STC) também estará entre os candidatos à compra da Altice Portugal, segundo a Bloomberg, com uma oferta entre os sete mil milhões e os 9,5 mil milhões de euros. Em setembro, o grupo STC já comprou 9,9% da espanhola Telefónica.