Altice International suspende “vários” gestores, representantes legais e trabalhadores em Portugal

A Altice International suspendeu “vários” representantes legais, gestores e trabalhadores em Portugal, mas também noutros mercados, à luz das suspeitas que estão a ser investigadas na chamada Operação Picoas, anunciou a empresa num comunicado esta quarta-feira. A decisão mantém-se enquanto decorrer a investigação judicial.

“A Altice International e suas afiliadas colocaram de licença vários representantes legais, gestores e trabalhadores chave em Portugal e no estrangeiro enquanto esta investigação é conduzida”, lê-se na nota. O grupo avança também que a investigação interna que tinha sido anunciada pela Altice Portugal abrange ainda “outras jurisdições” além do mercado português.

Segundo o comunicado, a holding “toma nota” de que as autoridades portuguesas “identificaram” que a Altice Portugal “foi alegadamente defraudada como resultado de práticas lesivas e má conduta de certos indivíduos e entidades externas”. Nesse sentido, sublinha, a Altice Portugal “é vítima de fraude”.

Além da suspensão de funções de pessoal relacionado com os factos sob investigação, o grupo avança que, “com efeito imediato”, vai “rever e reforçar os processos de aprovação em todas as aquisições, pagamentos, ordens de compra e processos relacionados tanto em Portugal como ao nível da Altice International”. Mais: “A Altice International e suas afiliadas estão atualmente a avaliar os próximos passos apropriados com os respetivos conselheiros legais e vai considerar todas as opções legais, em todas as jurisdições.”

Por fim, a Altice International garante, nesta comunicação, que “continua a operar as suas atividades” de forma “normal” e “continuará a conduzir negócios com a mais alta integridade e no melhor interesse de todos os acionistas, com os clientes e os trabalhadores na frente”.

