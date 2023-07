Dois alunos da mesma escola morreram numa ilha grega com horas de diferença. As dúvidas sobre o que aconteceu são muitas

Andrew O'Donnell e Max Wall, ambos com 18 anos, faziam parte de um grupo estudantes que se encontrava em Ios, na Grécia, para a viagem de finalistas da escola católica St Michael, de Dublin, na Irlanda.

No domingo de manhã, o corpo de Andrew O'Donnell foi descoberto, numa zona rochosa da ilha, depois do jovem ter desaparecido após uma saída noturna na sexta-feira. As autoridades pensam que o jovem terá caído e batido com a cabeça.

Horas depois de O'Donnell ter sido encontrado sem vida, Max Wall foi encontrado inanimado. O jovem, que tinha problemas de coração, foi levado para o hospital, mas acabou por morrer.

A polícia grega está agora a investigar a morte dos dois jovens irlandeses.

De acordo com o jornal Independent, os corpos dos jovens vão ser acompanhados por funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros até Atenas, onde serão efetuadas as autópsias. A viagem deve acontecer nas próximas 48 horas.

A polícia espera agora que as autópsias permitam perceber o que causou a morte dos jovens, que eram atletas.

"O'Donnell foi encontrado num caminho entre o porto e a cidade de Ios e parece que tinha caído. Wall foi encontrado muito perto do local onde estava alojado. Soubemos entretanto que tinha um historial de problemas cardíacos, mas as respostas estão nas autópsias. A causa da morte em ambos os casos tornar-se-á mais clara quando forem realizadas", afirmou o comandante da direção da polícia regional de Ios, Thanos Loukas.

Segundo um agente da polícia citado pelo jornal The Guardian, Wall ficou transtornado quando soube da morte do colega. "Wall desmaiou quando soube o que tinha acontecido. Toda a gente está a dizer que o incidente é como uma antiga tragédia grega. Toda a ilha está em choque", disse o agente sob anonimato.

A impensa grega avança que os estudantes estiveram numa festa onde beberam em demasia e que O’Donnell decidiu voltar a pé para o quarto onde estava alojado quando começou a anoitecer. Quando este não apareceu, os amigos deram o alerta que conduziu às buscas.

"O corpo foi encontrado entre pedras num caminho no domingo de manhã", revelou o mesmo agente, acrescentando que os colegas ficaram "absolutamente traumatizados" com a tragédia.

Também a comunidade escolar na Irlanda ficou chocada com as mortes dos dois jovens. Em frente à escola, vários ramos de flores têm sido depositados, no site está disponível um livro de condolências para quem quiser deixar uma mensagem às famílias, estando ainda a escola aberta para quem precisar de apoio, revelou Tim Kelleher, diretor da escola irlandesa

"Estas férias do Leaving Cert foram um rito de passagem para os rapazes para a idade adulta, algo que tinham planeado e pelo qual ansiavam há muito tempo", afirmou Kelleher, acrescentando que a notícia da morte dos jovens deixou a comunidade de "coração partido".

Os pais dos jovens viajaram entretanto para a Grécia, acompanhados por representantes da associação de pais da escola, numa altura em que os estudantes que participavam na viagem de finalistas começam a regressar a casa.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros irlandês, Michael Martin, afirmou que esta é "a notícia mais traumática que qualquer pai pode ouvir", mas garantiu que está a ser prestada toda a assistência consular no terreno.

"Muitos dos seus amigos estão em Ios e é uma altura muito, muito difícil para eles, pelo que lhes pedimos que tomem conta uns dos outros nos próximos dias", afirmou.

