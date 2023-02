O presidente do México tem dado que falar nos últimos dias. Andrés Manuel López Obrador publicou duas fotos na sua conta de Twitter onde mostra aquilo que alega ser um Aluxe, um duende da mitologia maia, conhecido por proteger as aldeias.

Les comparto dos fotos de nuestra supervisión a las obras del Tren Maya: una, tomada por un ingeniero hace tres días, al parecer de un aluxe; otra, de Diego Prieto de una espléndida escultura prehispánica en Ek Balam. Todo es místico. pic.twitter.com/Tr5OP2EqmU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 25, 2023

As fotos apresentam, de um lado, uma criatura impercetível, em cima de uma árvore, com os olhos iluminados na escuridão e, do outro, uma escultura onde o Aluxe é caracterizado. Na descrição pode ler-se que “foi tirada há três dias por um engenheiro e aparenta ser um Aluxe”.

O tweet do presidente sugere que a foto terá sido tirada por um dos engenheiros que tem trabalhado nas obras do Tren Maya - “o maior projeto ferroviário da América Latina” - que tem como responsáveis do primeiro troço do projeto o Grupo Mota-Engil. A rota desta linha ferroviária passa por zonas estratégicas ricas em história e cultura Maia.

AMLO, como também é conhecido o presidente mexicano, não mostrou indícios de que o seu tweet poderia ser uma brincadeira, o que gerou várias críticas nas redes sociais.

Um dos exemplos é a crítica do escritor Mauricio Shwarz, que afirma que as fotos publicadas já circulavam antes dos "três dias" referidos e questiona a moral do presidente mexicano.



“Sim Andrés, um engenheiro tirou, há três dias uma foto de uma imagem que já tem circulado desde fevereiro de 2021 em Nuevo León e desde dezembro desse ano na Tailândia. Dás pena... muita pena... e ao país ainda mais... Se acreditas nisso, és estúpido, se sabes que é mentira, és malicioso”, escreveu com duas fotos de publicações das partilhas a que se refere.

Sí, Andrés, un ingeniero hace tres días tomó una foto que hace las rondas en Nuevo León desde febrero de 2021 y en Tailandia desde diciembre de ese año.



Das pena, mucha pena... y el país más... Si te lo crees, eres tonto... si sabes que mientes, eres malévolo... pic.twitter.com/dqyR9Ywe3z — Mauricio Schwarz🇺🇦 izquierda transgénica nuclear (@elnocturno) February 25, 2023