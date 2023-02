O PSD perdeu o segundo vereador na Câmara de Leiria, depois de Álvaro Madureira ter anunciado hoje a sua desfiliação ao partido, em rutura com a concelhia, ficando apenas Branca Matos como vereadora dos sociais-democratas.

Álvaro Madureira foi o cabeça-de-lista à Câmara de Leiria pelo PSD, que conquistou três mandatos no executivo. Há duas semanas, o ex-social-democrata Daniel Marques anunciou a sua saída do partido, por divergências internas.

Ambos mantêm-se agora como vereadores independentes no executivo da Câmara de Leiria, apesar de assumirem que permanecem na linha social-democrata.

Antes da sua intervenção na reunião de Câmara de hoje, que decorreu na freguesia de Amor, Álvaro Madureira revelou que tinha apresentado ao presidente do partido a sua carta de desfiliação do PSD.

“É com muita mágoa e tristeza que saio ao fim de 27 anos de filiação a dar o tempo, a disponibilidade, o trabalho e o empenho em prol do partido e da comunidade. Infelizmente, o PSD está um pântano. Aquilo ali [concelhia] é um processo autofágico. As pessoas, em vez de trabalharem para fora e fazerem propostas, estão com quezílias e a tratar dos seus interesses”, acusou aos jornalistas o autarca.

Explicando que a sua decisão surge após um conjunto de situações, entre as quais, a retirada de confiança do PSD, Álvaro Madureira disse ter sido alvo de uma “perseguição”, após ter votado contra um projeto para instalação de um “mega parque solar” que foi a aprovação em reunião da Câmara.

“Analisamos os processos e nem sabemos de quem são. Viemos a saber que foi retirada a confiança política porque não satisfizemos o projeto de pessoas que estão na concelhia”, disse, ao referir que a concelhia queria que os vereadores do PSD “estivessem nas reuniões para indicarem o sentido de voto”.

O autarca frisou que “nem aceitaria um sentido de voto que não fosse aquele” que a sua “consciência indicasse”.

“O PSD está espartilhado e estes senhores vão continuar a espartilhá-lo porque o que os move são interesses particulares e políticos”, disse.

Segundo Álvaro Madureira, os três vereadores da oposição vão continuar a reunir-se para abordar os assuntos do concelho. “Apresentámos o projeto à população, com a bandeira do PSD, que foi validado pelo PSD e é esse projeto que vamos continuar a desenvolver: a vereadora branca pelo PSD e eu e o Daniel Marques como independentes. Com certeza que a amizade e a confiança que nos une vai continuar”, assumiu.

Perante esta situação, o autarca rematou que o "PSD arrisca-se a não ganhar a câmara de Leiria nos próximos 20 anos".