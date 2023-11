"Independentemente do peso, as pessoas devem descobrir se têm gordura visceral escondida" - devem fazê-lo porque essa gordura está associada a inflamação cerebral e demência

Estudo revela que a gordura escondida na barriga está associada à inflamação do cérebro e à demência

por Sandee LaMotte, CNN

A inflamação da gordura da barriga pode estar ligada às fases iniciais da doença de alzheimer décadas antes do início dos sintomas, segundo uma nova investigação.

"Sabemos há algum tempo que, à medida que o tamanho da barriga aumenta, os centros de memória no cérebro ficam mais pequenos", diz Richard Isaacson, neurologista preventivo do Instituto de Doenças Neurodegenerativas da Florida e investigador da doença de alzheimer.

"Este estudo mostra um marcador de imagem cerebral de neuroinflamação que eu não tinha visto antes", afirma Isaacson, que não esteve envolvido no novo estudo. "A imagem do cérebro liga a gordura da barriga, ou gordura visceral, à disfunção cerebral através de uma cascata inflamatória."

O estudo descobriu que os indivíduos na casa dos 40 e 50 anos com uma maior quantidade de gordura escondida na barriga "tinham uma maior quantidade de uma proteína anormal chamada amiloide numa parte do cérebro que sabemos ser um dos primeiros locais onde a doença de alzheimer ocorre", diz o autor sénior Cyrus Raji, professor associado de radiologia na Washington University School of Medicine.

As placas beta-amilóides no cérebro são um dos sinais característicos da doença de alzheimer, juntamente com os emaranhados de uma proteína chamada "tau". Normalmente, as placas amilóides aparecem primeiro e os emaranhados de tau aparecem mais tarde, à medida que a doença progride.

"Há também uma diferença entre os sexos, em que os homens têm uma relação mais elevada entre a gordura da barriga e a amiloide do que as mulheres", explica Raji. "A razão pela qual isso é importante é porque os homens têm mais gordura visceral do que as mulheres."

O estudo também encontrou uma relação entre a gordura profunda da barriga e a atrofia cerebral, ou um definhamento da massa cinzenta, numa parte do centro de memória do cérebro chamada "hipocampo".

"Isso é importante porque a atrofia cerebral é outro biomarcador da doença de alzheimer", diz Raji.

A massa cinzenta do cérebro contém a maioria das células cerebrais que dizem ao corpo o que fazer. A matéria branca é constituída por fibras, normalmente distribuídas em feixes chamados "tractos", que formam ligações entre as células cerebrais e o resto do sistema nervoso.

"Descobrimos também que os indivíduos com maior quantidade de gordura visceral tendem a ter mais inflamação nas vias generalizadas da substância branca no cérebro", afirma a autora principal, Mahsa Dolatshahi, investigadora de pós-doutoramento na Washington University School of Medicine.

Sem uma autoestrada de matéria branca funcional, o cérebro não consegue comunicar adequadamente com as diferentes partes do cérebro e do corpo.

Empurrar o envelope

Publicado como estudo-piloto na revista "Aging and Disease" em agosto, Raji e a sua equipa analisaram inicialmente o cérebro e a barriga de 32 adultos com idades compreendidas entre os 40 e os 60 anos. A equipa continuou a adicionar participantes e apresentou informações sobre mais 20 pessoas - 52 no total - na conferência 2023 da Sociedade de Radiologia da América do Norte.

À medida que mais pessoas foram sendo adicionadas ao estudo foram surgindo pormenores sobre a forma como a inflamação causada pela gordura da barriga afeta as partes do cérebro onde a doença de alzheimer tem origem. As alterações cerebrais encontradas foram modestas mas significativas, diz Raji.

"A razão pela qual mostrámos efeitos muito subtis prende-se com o facto de estarmos a analisar a meia-idade - pessoas na casa dos 40 e 50 anos -, enquanto os estudos anteriores analisavam pessoas na casa dos 60 e 70 anos", afirma. "Trata-se de pessoas que, se desenvolverem a doença de alzheimer, isso só acontecerá daqui a 20 ou 25 anos. Por isso, estamos realmente a testar a precocidade com que podemos detetar algumas das manifestações mais subtis de anomalias que podem estar relacionadas com a patologia da doença de alzheimer", acrescenta Raji. "Ao identificar esta ligação patológica à gordura visceral, há formas de intervir potencialmente nesta população."

Gordura visceral e inflamação

Quando pensamos em gordura, a maioria de nós pensa em gordura subcutânea, o tipo que se pode beliscar sob a pele ou ao longo da cintura. De acordo com a Cleveland Clinic, a gordura subcutânea representa normalmente 90% do corpo.

A gordura visceral não pode ser apalpada, cutucada ou beliscada. A gordura visceral esconde-se atrás dos músculos abdominais, no fundo da barriga, envolvendo-se à volta dos órgãos vitais. Ambos os tipos segregam hormonas e outras moléculas, mas os especialistas dizem que a gordura visceral é mais ativa do ponto de vista metabólico, enviando sinais que podem desencadear a resistência à insulina e outros problemas de saúde.

"A gordura subcutânea normalmente não está associada à resistência à insulina", explica Isaacson. "Quanto maior o nível de gordura visceral, mais uma pessoa tem resistência à insulina, o que causa inflamação no corpo e no cérebro. A resistência à insulina ocorre quando as células do corpo não respondem bem à insulina, uma hormona essencial para regular os níveis de açúcar no sangue. Esta condição conduz frequentemente à diabetes e a uma série de outras doenças crónicas", acrescenta.

"A nossa hipótese é que a inflamação nas células adiposas conduz à resistência à insulina e que essa resistência é acelerada pela gordura visceral", diz Isaacson. "A resistência à insulina provoca uma inflamação que acelera a deposição de amiloide, um dos principais marcadores da doença de alzheimer. É por isso que as pessoas com diabetes têm o dobro do risco de contrair a doença de alzheimer."

As dispendiosas ressonâncias magnéticas de corpo inteiro e os exames corporais são a forma mais precisa de medir a gordura visceral, mas muitos utilizam estimativas baseadas na circunferência da cintura ou no tamanho da cintura em proporção à altura. Para medir a cintura, a Cleveland Clinic recomenda que se envolva uma fita métrica flexível à volta da cintura, logo acima das ancas.

"Para as mulheres, 35 polegadas (89 centímetros) ou mais significa que correm o risco de ter problemas de saúde decorrentes da gordura visceral. Para os homens, o número é de 40 polegadas (102 centímetros) ou mais", afirma a clínica no seu site.

"Independentemente do peso, as pessoas devem descobrir se têm gordura visceral escondida", diz Raji. "Pode ser totalmente perdido usando o índice de massa corporal (IMC) ou o peso na balança."

Isso porque mesmo pessoas magras podem ter excesso de gordura visceral. Chamada "gordura magra" ou "TOFI" (magro por fora, gordo por dentro), pode acontecer quando uma pessoa se exercita mas tem uma dieta pobre e para certos grupos étnicos. Os asiáticos, por exemplo, têm mais gordura visceral do que os negros, brancos ou hispânicos.

Gordura visceral "mais fácil de perder"

Há boas notícias: a gordura visceral responde bem à dieta e ao exercício, diz Raji. "É mais fácil perder gordura visceral com dieta e exercício do que perder gordura subcutânea porque a gordura visceral é mais facilmente metabolizada e queimada."

Há várias coisas que podem ser feitas para combater a gordura corporal, tanto do ponto de vista do exercício como da nutrição, afirma Isaacson.

"Faça uma dieta saudável e exercite-se regularmente, o que deve incluir treino de força muscular algumas vezes por semana, juntamente com exercícios cardiovasculares menos intensos para queimar gordura durante 45 a 60 minutos, várias vezes por semana."

Mais dicas: eliminar ou reduzir os alimentos ultraprocessados, reduzir o tamanho das porções, substituir as bebidas açucaradas por água, limitar as carnes processadas e reduzir a carne e os produtos lácteos com elevado teor de gordura, como o queijo e a manteiga, que estão repletos de gorduras saturadas, sugerem outros especialistas.

Cuidado também com o consumo de álcool: de acordo com a Mayo Clinic, não é só a cerveja que provoca a "barriga de cerveja". O consumo de álcool de qualquer tipo aumenta a cintura.

Tenha também atenção ao seu sono. Milhões de americanos são privados de sono diariamente, mas estudos revelaram que as pessoas que dormem menos de seis horas por dia têm níveis mais elevados de amiloide no cérebro.