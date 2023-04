Chama-se Lecanemab, é um anticorpo monoclonal, já está aprovado pela Food and Drugs Administration (dos Estados Unidos) e sob o olhar atento da Agência Europeia do Medicamento. É o medicamento que promete aquilo que há muito a ciência anseia: travar a doença de alzheimer.

Os resultados mostram-se promissores na hora de travar o desenvolvimento da doença e o declínio cognitivo mas os efeitos colaterais começa a revelar-se. Depois do inchaço cerebral e sangramento detetado nos primeiros estudos realizados, uma investigação australiana publicada agora na revista Neurology mostra que este fármaco pode comprometer a saúde do cérebro a longo prazo.

Segundo a investigação australiana, estes medicamentos promissores provocam uma redução acelerada e considerável do volume cerebral: menos 28% do que aquelas que não tomaram o medicamento.

O estudo da Universidade de Melbourne, na Austrália, analisou 31 ensaios clínicos de medicamentos antiamilóide beta (um marcador da doença que o medicamento promete eliminar) usados em pacientes com alzheimer e concluiu que a redução do volume cerebral “varia de acordo com a classe” do medicamento, mas que foi notório o aceleramento da “atrofia do hipocampo e do cérebro total”.

Apesar de não conseguirem ainda traçar consequências desta descoberta na saúde física e mental dos pacientes, os cientistas escrevem no estudo que estes medicamentos podem “comprometer a saúde do cérebro a longo prazo, acelerando a atrofia cerebral”.