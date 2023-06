O tempo que amamenta pode ter impacto nos resultados dos testes do seu filho na adolescência

"As enfermeiras acordaram-me a meio da noite, o bebé já não estava ao meu lado": recém-nascido morreu asfixiado com o peso da mãe que adormeceu ao amamentá-lo

Crianças amamentadas em bebés e o tempo em que durou a amamentação pode ter um impacto nos resultados dos testes escolares na adolescência, de acordo com uma nova investigação.

O estudo, publicado na revista Archives of Disease in Childhood, acompanhou cerca de 5.000 crianças britânicas desde a infância, no início dos anos 2000, até ao último ano do ensino secundário, segundo a autora principal do estudo, Reneé Pereyra-Elías, estudante de doutoramento e investigadora da Unidade Nacional de Epidemiologia Perinatal da Universidade de Oxford, Inglaterra.

As crianças foram divididas em grupos com base no tempo em que foram amamentadas: não foram amamentadas, alguns meses ou durante um ano ou mais. Em seguida, os investigadores compararam os resultados das crianças nos testes dos últimos anos do ensino secundário.

A equipa descobriu que houve uma ligeira melhoria nos resultados dos testes associados ao facto de terem sido amamentadas durante mais tempo, disse Pereyra-Elías.

Em comparação com as que nunca beberam leite materno, as crianças que foram amamentadas durante pelo menos 12 meses tinham 39% mais probabilidades de obter uma classificação elevada nos exames de matemática e inglês e 25% menos probabilidades de reprovar no exame de inglês.

Mas isso não significa que todas as famílias devam amamentar seus filhos, afirmou Pereyra-Elías.

Não é possível que todas as famílias amamentem e as que não o fazem não devem sentir-se envergonhadas ou culpadas por poderem estar a colocar os seus filhos em desvantagem, sublinhou.

A análise é cuidadosa e especialmente forte devido ao tamanho da amostra, considerou Kevin McConway, professor emérito de estatística aplicada na Open University, Inglaterra.

McConway não esteve envolvido na investigação.

"Embora os resultados sejam certamente interessantes, há que ter em conta as limitações que surgem inevitavelmente na investigação que utiliza dados observacionais de grandes estudos de coorte", acrescentou McConway.

A ligação entre a amamentação e os resultados dos testes

O facto de o estudo ser observacional significa que seguiu o comportamento das pessoas em vez de atribuir aleatoriamente o comportamento em questão, observou McConway.

Consequentemente, os resultados mostram apenas uma correlação entre o aleitamento materno e as notas dos testes - e não uma causalidade.

"Não é possível ter a certeza sobre o que está a causar o quê", admitiu.

No Reino Unido, as mães que têm um estatuto socioeconómico mais elevado têm mais probabilidades de amamentar os seus filhos, e estes têm mais probabilidades de se sair bem na escola, indicou McConway.

"Isso não significa que seja a amamentação que faz com que as crianças se saiam bem na escola - obviamente, pode ser algum outro aspeto do facto de a família ser relativamente abastada", acrescentou.

Pode ser que alguma coisa na amamentação faça com que as crianças tenham maior probabilidade de se sair bem nos exames, mas também pode ser que outro fator independente influencie tanto as hipóteses de a criança ser amamentada como de se sair bem nos exames, apontou McConway.

Os investigadores tentaram controlar muitos fatores que poderiam influenciar os seus resultados, como a capacidade cognitiva da mãe, mas não podiam ter em conta tudo num estudo observacional, justificou Pereyra-Elías.

"Pode haver alguns fatores de confusão", afirmou. "Fizemos o melhor que pudemos."

Os benefícios do aleitamento materno

O estudo mostrou os resultados dos testes como um dos muitos possíveis benefícios da amamentação, disse Andrew Whitelaw, professor emérito de medicina neonatal na Universidade de Bristol, Inglaterra. Whitelaw não esteve envolvido na investigação.

A diferença que este estudo mostrou foi modesta, acrescentou Pereyra-Elías, o que significa que não faz uma diferença suficientemente grande nos resultados dos testes para que os pais se preocupem, defendeu Pereyra-Elías.

A conclusão é que as famílias em geral devem ser encorajadas a amamentar por causa dos múltiplos benefícios possíveis, mas que isso pode não ser o melhor para cada família individual, disse.

E mais estudos precisam de ser feitos para confirmar os resultados - especialmente aqueles que levam em conta as variáveis entre as famílias, sublinhou Pereyra-Elías.

"Apesar de estas questões já existirem há quase um século, ainda não temos uma resposta definitiva", lamentou.