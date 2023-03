Amanda Bynes foi internada de urgência num hospital psiquiátrico depois de ter sido vista nua e desorientada a passear pelas ruas de Los Angeles, EUA, no domingo.

De acordo com a revista norte-americana TMZ, uma testemunha ocular terá visto Bynes a andar na baixa de Los Angeles, na manhã de domingo, sem qualquer peça de roupa vestida. De acordo com a mesma fonte a atriz terá acenado a quem passava de carro, enquanto gritava que estava a ter um episódio psicótico. Terá sido a própria Amanda a ligar para o 911 (equivalente nos EUA ao 112 de Portugal).

Fonte da polícia de Los Angeles avança que as autoridades foram as primeiras a chegar ao local e acabaram por transportar a atriz para a esquadra mais próxima, onde Amanda foi vista por uma equipa de médicos especializados em saúde mental.

Amanda Bynes foi depois encaminhada para um hospital psiquiátrico, onde poderá ficar retida contra a sua vontade até um máximo de 72 horas, de acordo com a legislação da Califórnia.

A atriz, de 36 anos, ficou conhecida por papéis em séries infantis como The Amanda Show, do canal Nickelodeon, e pelas personagens em filmes como Hairspray (2007), Sydney White (2007) ou Rummours and Lies (2010).