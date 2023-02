Três espanhóis de 22 anos foram esta terça-feira condenados a 12 meses de prisão e ao pagamento de uma multa de 1.080 euros cada por terem burlado a Amazon ao longo de dois anos.

De acordo com o jornal espanhol El País, os jovens de Maiorca lucraram cerca de 350 mil euros ao aproveitarem uma falha na política de devoluções da gigante do comércio online.

A operação era simples: colocavam produtos eletrónicos de última geração à venda em sites de compra e venda entre particulares, mas a preços mais baixos que os do mercado. Quando um comprador se interessava, os jovens adquiriam o produto na Amazon, enviando-o diretamente para a morada do comprador. Após a entrega, os burlões contactavam a Amazon para denunciar que o produto tinha chegado em mau estado e pediam a devolução do dinheiro.

É nesta parte do processo que se verifica a falha na política da empresa: para além de reembolsar, a Amazon enviava um código para que o produto pudesse ser devolvido através dos correios. Contudo, os jovens não devolviam o produto, enviando no seu lugar canetas, papéis ou pedras. No sistema, no entanto, o produto aparecia como devolvido.

Segundo as autoridades, os três jovens repetiram este processo mais de 200 vezes, entre 2017 e julho de 2019, lucrando 350 mil euros no processo. Após dar conta da burla, a Amazon contactou a Polícia Nacional espanhola, que abriu de imediato uma investigação.

Os três jovens estavam acusados de burla agravada, no entanto, dada a admissão de culpa e o pagamento integral da quantia roubada, conseguiram uma pena mais reduzida. Parte desse dinheiro foi entregue à Amazon em bitcoins, confiscadas pelo juiz de instrução. As bitcoins foram trocadas por euros ainda antes da descida acentuada no mercado das criptomoedas, diz o jornal espanhol.

Também de acordo com o diário, um dos jovens ofereceu-se para trabalhar para a Amazon, no sentido de corrigir as falhas da empresa na política de devoluções.