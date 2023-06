Como é que quatro crianças sobreviveram à queda de um avião na Amazónia? Um novo relatório oferece pistas

Um mês após o desaparecimento de quatro crianças na Amazónia colombiana, um relatório preliminar da Autoridade de Aviação Civil do país oferece pistas sobre a forma como poderiam ter sobrevivido ao devastador acidente de avião que matou todos os adultos a bordo.

A extraordinária história das crianças desaparecidas tem suscitado um grande interesse em toda a Colômbia e a nível internacional, uma vez que prossegue na floresta uma operação de busca em grande escala conduzida por militares.

O malfadado voo de 1 de maio transportava o piloto Hernando Murcia Morales, o líder indígena Yarupari Herman Mendoza Hernández, uma mulher indígena chamada Magdalena Mucutuy Valencia e os seus quatro filhos, o mais velho com 13 anos e o mais novo com apenas 11 meses.

Pouco depois da descolagem matinal da comunidade remota de Araracuara, o piloto comunicou por rádio ao controlo de tráfego aéreo que iria procurar um local de aterragem de emergência, segundo o relatório.

"Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, 2803, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, Mayday, estou com o motor no mínimo, vou procurar um campo", disse.

Mais tarde, o piloto informou que o motor tinha recuperado a potência e prosseguiu o seu caminho - apenas para voltar a ter problemas menos de uma hora depois: "...Mayday, Mayday, Mayday, 2803, 2803, o motor falhou outra vez... Vou procurar um rio... Tenho um rio à direita..."

Desta vez, o problema não melhorou.

Mais tarde, o controlo de tráfego aéreo localizou o avião a desviar-se para a direita, indica o relatório. De seguida, o avião desapareceu do radar.

Apesar das buscas no ar e na água que se seguiram imediatamente ao incidente, de acordo com o relatório, o avião só foi encontrado mais de duas semanas depois - tempo que pode ainda vir a revelar-se significativo para o destino dos passageiros do avião, uma vez que os investigadores continuam a investigar o acidente e as suas consequências.

Segundo o relatório, o avião terá primeiro embatido nas árvores da floresta densa, ficando sem o motor e a hélice, seguindo-se uma queda vertical para o chão. Dirección Técnica de Investigación de Accidentes

Um mapa de lugares crucial

Cinco dias após o desaparecimento do avião, o exército colombiano enviou unidades de forças especiais para fazer buscas no terreno, a 6 de maio. Dez dias mais tarde, na noite de 16 de maio, finalmente encontraram os destroços do avião.

Os três adultos foram encontrados mortos no local. Mas as quatro crianças estavam desaparecidas, o que levou os socorristas a presumir que tinham sobrevivido e que estavam a percorrer a selva por conta própria, dando início a um novo esforço de busca em massa.

As fotografias dos investigadores do local do acidente mostram a cauda do pequeno avião azul e branco levantada, com o nariz e a frente esmagados no terreno. Segundo o relatório, é provável que o avião tenha atingido primeiro as árvores da floresta densa, ficando sem o motor e a hélice, seguindo-se uma queda vertical.

"A inspeção detalhada dos destroços indicou que, durante a aterragem, houve um primeiro impacto contra as árvores; este golpe causou a separação do motor com a sua cobertura e a hélice da estrutura da aeronave", diz o relatório. "Devido à forte desaceleração e perda de controlo no primeiro impacto, a aeronave caiu verticalmente e colidiu com o solo."

O impacto contra as árvores causou a separação do motor e da hélice da estrutura da aeronave, de acordo com o relatório. Dirección Técnica de Investigación de Accidentes

Apesar de os testes forenses ainda estarem a decorrer, o relatório sugere que os adultos sentados na parte da frente do avião sofreram ferimentos fatais devido ao acidente. "O diagrama de lesões causadas pelo acidente registou lesões fatais nos ocupantes localizados nas posições 1 (Piloto), 2 (ocupante adulto masculino) e 3 (ocupante adulto feminino).

Mas os bancos traseiros, onde se encontravam as crianças mais velhas, foram menos afetados pelo impacto, de acordo com o relatório, o que poderá explicar a sua sobrevivência e os sinais de vida - incluindo um biberão, uma fralda usada e pegadas - encontrados mais tarde na selva pelas equipas de busca e salvamento.

Segundo o relatório, dois dos três assentos ocupados pelas crianças permaneceram no lugar e na vertical apesar do acidente, enquanto o assento de uma criança se soltou da estrutura do avião. O bebé pode ter sido segurado nos braços da mãe.

As crianças "não foram localizadas na área do acidente e não havia sinais de que tivessem sofrido ferimentos, pelo menos não graves. Por essa razão, iniciou-se uma intensa busca para encontrá-las", diz o relatório.

Um total de 119 elementos das forças especiais colombianas e 73 batedores indígenas foram enviados até agora para vasculhar a área.

Os familiares disseram anteriormente que as crianças conheciam bem a selva - mas preocupavam-se com a possibilidade de elas perceberem que o mundo não tinha desistido delas.

"Talvez estejam a esconder-se", disse Fidencio Valencia, o avô das crianças, falando à Caracol TV da Colômbia no início deste mês.

"Talvez não se apercebam que andam à procura delas; são crianças."