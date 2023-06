“Obrigado por chamarem a atenção para este facto. Iremos investigar”: grupos climáticos receberam milhões de uma fundação ligada a investimentos em combustíveis fósseis

Algumas das organizações mais conhecidas no ativismo climático receberam milhões de euros em doações de uma fundação administrada por um fundo de investimento que investiu em empresas de combustíveis fósseis, a Quadrature Climate Foundation, descobriu o jornal britânico Guardian. Em causa estão organizações como a European Climate Foundation, a Carbon Tracker Initiative e o World Wide Fund for Nature (WWF).

A Quadrature Climate Foundation foi criada pelo Quadrature Capital, um fundo de investimento multimilionário criado pelos bilionários Greg Skinner e Suneil Setiya. A Quadrature Capital tem participações no valor de mais de 170 milhões de dólares (cerca de 156 milhões de euros) em empresas de combustíveis fósseis. Os registos na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA mostram que, no final de março, a Quadrature tinha participações em 45 empresas de combustíveis fósseis, principalmente na América do Norte, incluindo uma participação de 24 milhões de dólares na ConocoPhillips, empresa multinacional de petróleo e gás nomeada pelo Guardian em 2019 como uma das empresas mais poluentes do mundo. O fundo também investiu mais de 26 milhões de dólares na Cheniere Energy, uma importante produtora americana de gás natural liquefeito para exportação.

Um porta-voz da Global Witness disse ao jornal que “a Global Witness é muito grata à Quadrature Climate Foundation pelo seu apoio ao nosso trabalho para enfrentar grupos de interesse poderosos que impulsionam a crise climática”. “Valorizamos profundamente as doações que recebemos de um grande número de indivíduos e instituições e encorajamo-los a alinhar os seus investimentos com os valores e objetivos da sua filantropia.”

Mark Campanale, fundador e diretor da Carbon Tracker Initiative, reagiu assim: "Estamos cientes de que a estratégia de investimento da Quadrature Capital (separada da fundação) é baseada em negociação algorítmica, ou seja, as ações são constantemente trocadas usando modelos de negociação complexos e não são escolhidas ativamente ou mantidos a longo prazo. Acreditamos na transparência e os nomes dos nossos financiadores são publicados no nosso relatório anual no nosso site".

Um porta-voz do WWF disse: “Obrigado por nos chamar a atenção para este facto. Iremos investigar”. Outros grupos climáticos não responderam ao pedido de comentário do Guardian.