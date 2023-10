Circulação retomada na estação do Metro da Trindade no Porto. Ameaça de bomba foi falso alarme

Da "tática" da amnésia às gravações do acidente. As contradições durante o julgamento da morte de Sara Carreira

A estação do Metro da Trindade, no Porto, foi evacuada, esta sexta-feira, na sequência de uma ameaça de bomba. No local, estiveram vários meios policiais, incluindo a unidade especial da PSP do Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo (CIEXSS).

A ameaça foi feita através de uma chamada telefónica diretamente para a central do Comando da PSP.

À Lusa, fonte da PSP do Porto afirmou que o alerta foi dado pelas 15:30. Contactada pela Lusa, fonte da Metro do Porto adiantou que a circulação naquela estação foi interrompida.

Entretanto, a fonte da PSP confirmou à TVI que se tratou de um falso alarme e que a circulação foi retomada ainda antes das 18:00.