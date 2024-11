Fingiu ser adolescente e ameaçou criança de 11 anos. Detido suspeito de pornografia sexual de menores em Tondela

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 26 anos, em Tondela, distrito de Viseu, por suspeitas de crimes de pornografia de menores agravada e coação sexual, depois de ter iniciado contactos com a vítima pelas redes sociais.

Segundo a PJ, os factos ocorreram em finais do ano passado, quando a vítima, uma criança de 11 anos, iniciou contactos com o suspeito via WhatsApp, e posteriormente, via Snapchat.

O suspeito, fazendo passar-se por um adolescente de 15 anos, solicitou fotos das partes íntimas da criança, mas perante a recusa da menor ameaçou-a e passou a exigir conteúdos de vídeo, que lhe foram enviados.

Em comunicado, a PJ explica que a denúncia acabou por ser feita pela mãe da criança, após ter visualizado os conteúdos no telemóvel da filha.

A investigação decorria desde março deste ano e a detenção foi da responsabilidade do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ.

Na operação, a PJ apreendeu ainda suportes informáticos “com elevada capacidade de armazenamento”, que serão agora objeto de perícias informáticas, acrescenta a nota.

O detido foi presente às competentes autoridades judiciárias da Comarca de Santarém e ficou em prisão preventiva.