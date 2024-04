Dois homens naturais do Bangladesh foram baleados, este domingo à noite, quando se encontravam no Myshan Café, no Lumiar.

Ao que a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) apurou, os dois indivíduos foram baleados no tórax e no ombro, tendo sido transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Os suspeitos, que usaram um revólver, colocaram-se em fuga.

A PSP está a investigar.