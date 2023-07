Tornou-se sinistramente relevante saber se os EUA vão durar para sempre

Porque é que os EUA "não podem assumir que duram para sempre"

Análise de Ronald Brownstein

Num momento em que os Estados Unidos assinalam o seu 247º aniversário, celebrados esta terça-feira, a questão de saber quantos mais anos a nação celebrará na sua forma atual tornou-se sinistramente relevante.

Desde as duas décadas que antecederam a Guerra Civil que a América não enfrentava provavelmente tanta pressão sobre a sua coesão fundamental. O maior risco não é uma repetição da secessão total que desencadeou a Guerra Civil, embora isso já não pareça totalmente impossível nos cenários mais extremos. Mais plausível é a perspetiva de que a nação continue a sua deriva em dois blocos irreconciliáveis de estados vermelhos e azuis que tentam ocupar desconfortavelmente o mesmo espaço geográfico.

"Não me lembro de uma altura em que tivéssemos tido uma fricção tão fundamental entre os estados em questões tão importantes", diz Donald Kettl, antigo reitor e professor emérito da Escola de Políticas Públicas da Universidade de Maryland e autor do livro de 2020 "The Divided States of America".

As tensões sobre a unidade básica da América são amplas e diversas. Incluem uma divergência crescente nas regras básicas da vida entre os estados vermelhos e azuis em tudo, desde a disponibilidade do aborto e das armas até ao que os professores podem dizer na sala de aula; conflitos cada vez mais acentuados não só entre os estados mas também entre as regiões urbanas e rurais dentro deles; uma tendência crescente dos eleitores de cada coligação política para verem o outro partido não só como um rival político mas também como um "inimigo" que ameaça a sua conceção central da América; a incapacidade crescente de quase todas as instituições - desde os meios de comunicação social à aplicação da lei federal e até mesmo aos produtos de consumo - de manter uma credibilidade comparável em ambos os lados da divisão vermelho-azul; ameaças mais comuns de violência política, predominantemente da direita, contra funcionários locais e nacionais; e a resistência de Donald Trump como o primeiro líder de um movimento político americano verdadeiramente de massas que demonstrou vontade de subverter a democracia para atingir os seus objetivos.

Por trás de quase todos estes desafios individuais está a mesma força maior: a tensão crescente entre aqueles que acolhem as mudanças demográficas e culturais propulsoras que estão a remodelar a América do século XXI e aqueles que temem ou se ressentem dessas mudanças. É a colisão entre aquilo a que chamei a "coligação da transformação" dos democratas e a "coligação da restauração" dos republicanos. À medida que os EUA evoluem para um futuro, algures depois de 2040, em que as pessoas de cor vão constituir a maioria da população, os cientistas políticos salientam que o país está a tentar construir algo sem precedentes modernos: uma verdadeira democracia multirracial que dê voz a todos os seus cidadãos.

As exigências urgentes de maiores oportunidades e inclusão por parte de grupos tradicionalmente marginalizados (desde os negros às pessoas LGBTQ) e a feroz reação contra essas exigências que Trump mobilizou no seu movimento "Make America Great Again" demonstram como essa passagem se tornou difícil.

"Esperar que sejamos tão unificados como temos sido ao tentar negociar estas transformações fundamentais da demografia americana é totalmente irrealista", diz Daniel Cox, membro sénior de sondagens e opinião pública do conservador American Enterprise Institute. "Vai haver diferenças e divisões reais em relação a estas questões e, infelizmente, algumas pessoas estão a instrumentalizá-las de uma forma que não é útil."

O ideal de unidade nacional celebrado no 4 de julho foi quase sempre exagerado: o país, desde a sua fundação, tem sido dividido por conflitos seccionais, raciais, de classe e de género. Grandes grupos de pessoas que vivem dentro das nossas fronteiras sempre se sentiram excluídos de qualquer proclamado consenso nacional: Os índios americanos que foram brutalmente deslocados durante décadas, os negros que enfrentaram gerações de escravatura legal e depois décadas de segregação patrocinada pelo Estado, as mulheres a quem foi negado o voto até ao século XX.

Mas as pressões que proliferam e se intersetam hoje atingiram um nível que está a obrigar os especialistas a contemplar questões que poucos americanos consideraram seriamente desde a época da Guerra Civil: podem os Estados Unidos continuar a funcionar como uma entidade unificada e, em caso afirmativo, de que forma?

No final dos anos 90, Alan Wolfe, um cientista político da Universidade de Boston, escreveu um livro intitulado "One Nation, After All", baseado em entrevistas aprofundadas com centenas de americanos em todo o país. O seu livro foi um dos vários publicados na época que concluíam que o público americano em geral não estava tão dividido como os seus líderes e que os americanos médios, por muito que as suas opiniões divergissem em relação a questões, reconheciam a importância de encontrar um terreno comum com outros de opiniões opostas.

Agora, diz-me Wolfe numa entrevista, a situação atual é muito mais preocupante. "Estava muito otimista com o título 'One Nation, After All', mas não posso dizer o mesmo agora", afirma Wolfe, professor emérito. "Penso que o livro era adequado ao seu tempo. Penso que a sua sociologia era correta. Foi o que eu achei. Mas tenho a certeza de que não pensaria o mesmo agora."

Para Wolfe, os Estados Unidos estão atualmente presos num "ciclo vicioso" de crescente hostilidade partidária e ideológica, em que os líderes políticos, em especial os de direita, veem "vantagem em alimentar ainda mais a raiva". Enquanto o presidente Joe Biden, diz Wolfe, enfatiza o valor da unidade nacional, Trump - atualmente o favorito para a indicação presidencial do Partido Republicano para 2024 - construiu sua estratégia política para aumentar as divisões da nação de maneiras que podem ser difíceis de reverter em breve. "Não sei se [Trump] é um génio político ou se sabe alguma coisa por instinto, mas é certo que exacerbou os choques e não sei como vamos recuperar dele", diz Wolfe.

Os especialistas talvez sejam os menos preocupados com o cenário mais frequentemente discutido de um futuro desmoronamento americano. É a perspetiva de a nação se dividir completamente em entidades separadas, como aconteceu quando o Sul se separou para criar os Estados Confederados da América após a eleição de Abraham Lincoln em 1860. A deputada Marjorie Taylor Greene, republicana de extrema-direita da Geórgia que se tornou uma aliada próxima do presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, apelou a "um divórcio nacional", no qual os estados com tendências republicanas e democratas seguiriam caminhos separados, presumivelmente de forma pacífica. "Precisamos de separar os estados vermelhos dos estados azuis e de reduzir o governo federal", disse Greene num tweet no Dia do Presidente deste ano.

Susan Stokes, cientista política e diretora do Centro de Democracia de Chicago da Universidade de Chicago, disse que essa perspetiva podia ser objeto de discussão crescente nos próximos anos, em especial à direita, "se continuarmos a seguir nesta direção e a vermo-nos uns aos outros como ameaças e uma ameaça à existência uns dos outros".

Mas as barreiras práticas a qualquer divórcio nacional formal, diz ela, limitam provavelmente essa discussão às franjas. Ao contrário da Guerra Civil, que tinha uma fronteira geográfica clara, a atual divisão política do país criou um tabuleiro de xadrez - com os democratas a serem mais fortes nos estados do litoral e do Midwest superior, bem como em partes do sudoeste, enquanto os republicanos têm a vantagem na maioria dos estados do Heartland, em particular os do sul e das Grandes Planícies. Além disso, observa Stokes, a linha vermelho-azul não se estende apenas entre os estados mas também dentro deles, com as áreas urbanas de cada estado a inclinarem-se relativamente mais para os democratas do que os seus vizinhos rurais. Num futuro divórcio nacional, "o que é que se faz com o norte do estado de Nova Iorque?, o que é que se faz com Memphis ou Austin?", perguntou.

Por estas razões, nenhum dos especialistas com quem falei se preocupa muito com uma separação nacional em grande escala durante um período de tempo intermédio, embora a maioria também já não a considere inconcebível (as sondagens não revelam um grande interesse por parte do público, tendo uma sondagem nacional da CBS/YouGov, no ano passado, revelado que um quarto dos americanos era a favor da ideia). Um dos pontos a ter em conta é o que pode acontecer se Trump ganhar em 2024 e começar a implementar algumas das políticas que propôs e que equivalem a mobilizar o poder federal contra instituições e indivíduos azuis - incluindo um programa de deportação maciça de imigrantes sem documentos e o destacamento da Guarda Nacional para cidades com elevada criminalidade. Os governadores, legisladores e presidentes de câmara dos estados azuis podem responder a uma tal ofensiva de formas vigorosas, difíceis de prever atualmente.

O maior desafio da nação pode ser a separação progressiva e contínua entre os blocos vermelho e azul - o equivalente político da deriva continental. As sondagens mostram que os eleitores de cada coligação têm uma opinião cada vez mais negativa sobre a outra. Na sondagem CBS/YouGov de 2022, cerca de metade dos eleitores de Trump e Biden disseram que consideravam o outro partido não apenas "oposição política" mas "inimigos, ou seja, se eles ganharem, a sua vida ou todo o seu modo de vida pode ser ameaçado".

De forma mais tangível, os estados vermelhos e azuis estão a afastar-se. Os movimentos mais agressivos têm vindo dos Estados vermelhos, que estão a mudar a sua política social acentuadamente para a direita num vasto leque de questões, desde a contenção do aborto e dos direitos LGBTQ à censura da discussão sobre raça, género e orientação sexual nas salas de aula, à expansão do acesso às armas, ao mesmo tempo que limitam o acesso a livros que provocam objeções conservadoras e à restrição do acesso ao voto. Com os estados vermelhos a explorarem várias formas de desencorajar os seus residentes de se deslocarem aos estados azuis para atividades proibidas (como abortos ou cuidados de afirmação do género para menores transgénero) e os estados azuis a aprovarem leis para inibir essa aplicação por parte dos estados vermelhos, a nação está a enfrentar um conflito aberto sobre a aplicação transfronteiriça da lei estatal que faz lembrar as amargas disputas entre estados livres e escravos sobre a Lei dos Escravos Fugitivos.

Nenhuma questão separa hoje os estados vermelhos dos azuis tão profundamente como o fosso entre os estados com e sem segregação legal durante a era Jim Crow, ou entre os estados com e sem escravatura antes da Guerra Civil. Mas, como salientam os especialistas, a atual divergência envolve mais questões em mais estados do que esses conflitos anteriores, com quase metade do país a juntar-se ao esforço dos estados vermelhos para criar aquilo a que chamei "uma nação dentro de uma nação", que funciona segundo as suas próprias regras e valores.

"Sinto realmente que estamos a tornar-nos dois países diferentes, se é que isso já não aconteceu", diz Wolfe. "Não gosto disso, mas já não vejo o que temos em comum. Não vejo mesmo."

Para alguns estudantes de governação, permitir que os estados definam o seu próprio rumo nestas questões polémicas pode aliviar a pressão e ajudar a manter a nação unida. "De certa forma, podemos dizer que isto é terrível, como é que podemos continuar a ser um país unificado e abordar as preocupações globais" quando os estados estão a separar-se fundamentalmente, diz Cox. Mas, da mesma forma, há algo de positivo nestes "laboratórios da democracia", em que um partido tem rédea solta para apresentar as suas ideias e legislar e o público pode ver como o fazem e reagir a isso".

No entanto, permitir que os Estados divirjam de forma tão abrangente pode contribuir mais para aumentar do que para aliviar as tensões nacionais. Cox reconhece uma das razões: a forte gerrymandering nos distritos legislativos de muitos Estados significa que a maioria dos políticos não deverá sofrer consequências, mesmo que o público não goste da agenda que propuseram.

Um segundo problema é que é pouco provável que esta experimentação prossiga de forma homogénea. A maioria do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, nomeada pelos republicanos, encorajou a ofensiva social dos estados vermelhos com decisões que retiraram direitos nacionais - sobretudo no que respeita ao aborto e ao voto. Muitos juristas acreditam que é improvável que a maioria conservadora bloqueie muitas das novas leis sociais do estado vermelho que os críticos (incluindo, em muitos casos, a administração Biden) estão a contestar nos tribunais federais. Por outro lado, os seis juízes nomeados pelo Partido Republicano não mostraram qualquer hesitação em anular as iniciativas dos Estados azuis, tais como as medidas de controlo de armas que entram em conflito com a sua leitura da 2.ª emenda ou as proteções LGBTQ que, segundo eles, infringem a liberdade religiosa ou a liberdade de expressão. "Tendo em conta a composição dos tribunais, é difícil para os estados azuis terem esperança nesta matéria", afirma Kettl.

O maior desafio criado pela distância cada vez maior entre os estados é onde traçar a linha entre a margem de manobra local e a preservação de um piso de base de direitos garantidos a nível nacional em todos os estados. Afinal, a segregação racial foi justificada durante 70 anos com base no respeito pelas "tradições locais".

Tanto no Congresso como no Supremo Tribunal, a tendência geral na vida americana, desde os anos 50 até aos anos 2010, foi a de nacionalizar mais direitos e restringir a capacidade dos estados para restringir esses direitos. Agora, no entanto, os estados vermelhos estão empenhados no esforço mais concertado ao longo desse longo período para fazer recuar a "revolução dos direitos" e restaurar um sistema em que os direitos civis básicos das pessoas variam muito mais consoante o local onde vivem.

"É certamente bom ter uma oportunidade de disputar valores básicos e essa é uma das grandes forças da república americana", diz Kettl, coautor do novo livro "Bridgebuilders: How Government Can Transcend Boundaries to Solve Big Problems". E continua: "Mas há também uma questão básica sobre os direitos fundamentais dos indivíduos e se o equilíbrio de poder para os decidir deve caber" aos estados ou à nação como um todo.

O fosso entre os direitos civis e as liberdades disponíveis nos estados azuis e vermelhos alargou-se ao ponto de ser altamente explosivo para qualquer um dos lados tentar impor o seu regime social ao outro. Se os democratas ganharem o controlo unificado da Casa Branca e do Congresso em 2024 e aprovarem legislação que restabeleça um piso nacional para o direito ao aborto ou ao voto, os líderes dos estados vermelhos vão provavelmente processá-los para os bloquear (apesar de o direito ao aborto ser popular em muitos deles). Esta maioria do Supremo Tribunal podia mostrar-se recetiva a tais desafios. Por outro lado, o receio de que os republicanos procurem aprovar legislação nacional que imponha as regras dos estados vermelhos aos estados azuis e roxos, em especial no que respeita ao aborto e às armas, pode ser o melhor trunfo dos democratas na corrida presidencial de 2024 nos principais estados indecisos do Michigan, da Pensilvânia, do Wisconsin e do Arizona.

Michael Podhorzer, ex-diretor político de longa data da AFL-CIO, argumentou que a onda de leis sociais restritivas dos estados vermelhos apenas tornou mais evidente algo que há muito é verdade: que as partes vermelhas e azuis do país são tão divergentes nos seus valores, prioridades e até estruturas económicas que são mais corretamente descritas como nações separadas do que como regiões separadas. Na sua opinião, o que mudou não é o facto de estas diferentes regiões - ou diferentes nações - terem abordagens divergentes em questões sociais e económicas mas sim o facto de o movimento MAGA, alinhado com Trump, que ascende nos estados vermelhos, estar agora a seguir uma agenda tão extrema e até antidemocrática.

Eric Liu, cofundador da Citizen University, uma organização não partidária que treina pessoas para trabalharem em conjunto em problemas locais, ultrapassando fronteiras ideológicas, raciais e outras, concorda que Trump e grande parte do seu movimento representam uma ameaça única para o futuro da democracia americana. A nação, diz Liu, enfrenta agora o desafio de fazer duas coisas ao mesmo tempo: contrariar e isolar essa ameaça à democracia, ao mesmo tempo que constrói uma maior coligação para a cooperação e a construção de consensos entre o que ele chama (tomando emprestada a frase de Richard Nixon) a "maioria silenciosa" dos americanos que querem coexistir.

Liu aconselha a baixar a temperatura sem exigir um nível artificial de acordo entre pessoas com pontos de vista diferentes: "Não há problema em discutir. É necessário discuti-lo porque a América é uma discussão". Mas exige, na sua opinião, que ambas as partes se comprometam a respeitar o processo democrático e a manter o contacto com a outra parte quando esse processo produz decisões que não apoiam. "Isso significa reconhecer que a política não é um esforço de um e de todos, de quem ganha tudo, de eliminar o outro lado da face da terra, de terra queimada", diz ele.

Mais importante ainda: o reforço dos laços da nação, acredita lIU, exige que as pessoas de ambos os lados da divisão política vejam os outros "como seres humanos tridimensionais, complicados e por vezes contraditórios". A melhor forma de o conseguir, diz ele, é trabalhar em conjunto para resolver problemas locais. O grupo de Liu tenta facilitar isso através de programas como os Sábados Cívicos, que promovem ações locais de colaboração, ou iniciativas que reúnem residentes rurais e urbanos em torno de preocupações comuns.

Liu acredita que estas interações podem levar os EUA a alcançar a unidade nacional que se celebra no dia 4 de julho. Mas reconhece que não há garantias de que esta paciente estimulação da ligação cívica possa ultrapassar todas as forças da política, dos meios de comunicação e da tecnologia de comunicação que sopram no sentido da separação. Mesmo o jardim mais cuidadosamente cultivado, afinal, pode não sobreviver a um vento forte.

"Não é de todo um dado adquirido que vamos ultrapassar isto", diz-me Liu. "Os Estados Unidos não podem presumir que vão durar para sempre."