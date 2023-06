Conheceu o amor da sua vida, mas perdeu-o. Depois teve uma ideia genial para o reencontrar

Tom Latkovic acordou incrédulo. Tinha encontrado a mulher dos seus sonhos e, de alguma forma, menos de 12 horas depois, tinha-a perdido - talvez para sempre.

Estávamos no verão de 1998 e Tom, um jovem de 22 anos recém-licenciado pela Universidade do Michigan, nos Estados Unidos, estava numa aventura de seis semanas na Europa.

Tinha-se cruzado com Kim Morgan - que também tinha acabado de terminar a licenciatura, mas na universidade norte-americana de Memphis - num albergue em Munique na noite anterior. A faísca foi instantânea. Tom e Kim passaram toda a noite juntos, primeiro em grupo com John, o companheiro de viagem de Tom, e Amanda, a amiga de Kim, e depois a passear sozinhos pela cidade.

Os dois jovens viajantes acabaram por ficar deitados lado a lado na relva do Jardim Inglês de Munique, a observar as estrelas, a falar das suas vidas, envolvidos no romance do momento.

Mas o dia seguinte chegou e Kim não estava em lado nenhum. E não só: Tom não sabia o seu apelido, não tinha os seus contactos e não fazia ideia de onde ela poderia estar.

Conhecer Kim parecia coisa do destino. Mas Tom decidiu que não ia contar com o destino para a encontrar duas vezes.

"Sou mais do género 'a sorte favorece os audazes", recorda à CNN Travel.

Assim, Tom e o seu amigo John saíram do hostel e passearam por Munique durante algumas horas. Enquanto caminhavam, Tom formulou um plano.

Anotou os seus dados de contacto - o seu nome completo, o seu endereço de email, a morada dos seus pais em Ohio - num pedaço de papel, para que "se alguma vez visse a Kim a andar algures, do outro lado da rua, pudesse atirar-lho ou assim".

Mas, mesmo assim, parecia um tiro no escuro. Tom decidiu que precisava de uma estratégia mais eficaz.

"E essa estratégia era encontrar o maior local público e encontrar uma forma de dar nas vistas", conta.

Tom e John dirigiram-se à Marienplatz de Munique, uma praça central no meio da cidade. Naquele dia, em finais de maio de 1998, a Marienplatz estava apinhada de viajantes com mochilas às costas, a tirar fotografias e a admirar a arquitetura neogótica. Parecia provável que Kim estivesse entre eles, mas era impossível avistá-la no meio da multidão.

Ainda assim, o primeiro passo do plano de Tom estava completo - "encontrar o maior sítio público".

No centro da praça, um artista de rua estava a equilibrar-se em cima de um monociclo alto. Os espectadores rodeavam-no, aclamando e aplaudindo.

Quando o artista de rua mostrou duas grandes espadas e anunciou que estava a precisar de um voluntário, Tom percebeu que esta era a forma perfeita de cumprir a segunda parte do seu plano: "encontrar uma forma de dar nas vistas".

"Não me ofereço como voluntário para este tipo de coisas, normalmente nunca o teria feito, mas a multidão era imensa..."

Por isso, Tom avançou com entusiasmo, arrastando um John um pouco menos entusiasmado. Em pouco tempo, os dois homens estavam de pé no centro do círculo, passando as espadas ao artista para que este fizesse malabarismos em cima do seu monociclo. A multidão gritou e aplaudiu.

Depois a atuação terminou e o artista de rua estava a fazer circular o seu chapéu, com os turistas a tirarem moedas dos bolsos. Tom olhou em volta com esperança, mas Kim não estava em lado nenhum.

Começava a pensar que era uma causa perdida, quando alguém lhe tocou no ombro.

Tom volta-se. Era Kim. Viu a incredulidade, o alívio e a felicidade que estava a sentir refletidos no rosto dela.

"Pensei que não te voltaria a ver", diz Kim, sorrindo. "Pensei que te tinhas ido embora", responde Tom.

Contra todas as probabilidades, Tom e Kim tinham-se reencontrado. Mas isto era apenas o início da sua história.

Um encontro em Munique

Kim e Tom estabeleceram uma ligação instantânea quando se conheceram no elevador de uma pousada em Munique. Kim Latkovic

Tal como Tom, Kim passou esse dia incrédula por ter encontrado alguém que parecia tão perfeito e por o ter perdido com a mesma rapidez.

Mas enquanto Tom tentava controlar o destino, Kim tinha uma abordagem diferente: o destino já tinha levado Tom até ela uma vez, pelo que, se estivesse destinado a acontecer, ela voltaria a cruzar-se com ele.

Mas enquanto passava o dia a passear em Munique, Kim começou a arrepender-se dessa decisão. E não parava de recordar o momento em que conheceu Tom.

Tudo começou na Pousada de Juventude 4You Munchen, situada perto da principal estação de comboios da cidade.

Enquanto esperava pelo elevador com Amanda, Kim viu Tom a caminhar pelo corredor com John. Imediatamente, Kim pensou que Tom era "muito giro".

Entretanto, Tom, que tencionava ir pelas escadas, mudou rapidamente de rumo quando viu "uma mulher impressionante de vestido".

Mas quando estavam todos dentro do elevador, Tom deu por si subitamente tímido e sem saber como iniciar uma conversa com Kim.

"Lembro-me de pensar: 'bem, alguém tem de dizer alguma coisa'", recorda Kim.

Então, ela perguntou a Tom e a John de onde eram. A partir daí, Tom, Kim, Amanda e John conversaram sobre as suas respetivas faculdades e viagens.

O elevador chegou ao átrio e os viajantes saíram juntos para a noite quente. Por coincidência, iam todos na mesma direção - para o Hofbrauhaus Munchen - um conhecido espaço de restauração e entretenimento de Munique. Tom, Kim, Amanda e John dirigiram-se para lá em grupo, ainda a conversar.

Quando chegaram ao Hofbrauhaus, o quarteto comportou-se estranhamente durante um minuto, mas depois, em vez de irem para mesas separadas, decidiram sentar-se juntos.

"O Tom estava sentado à minha frente, numa mesa de piquenique comprida, e era quase como se estivéssemos a entrevistar-nos um ao outro", recorda Kim.

"Estávamos a namoriscar em nove segundos", diz Tom.

Da esquerda para a direita: John, Kim, Tom e Amanda no Hofbrauhaus Munchen na primeira noite em que se conheceram. Kim Latkovic

As perguntas que fizeram um ao outro incluíam: "Queres ter filhos? Queres casar? Como imaginas a tua vida? O que queres no futuro?"

"Acho que John e Amanda pensaram: 'O que é que se passa aqui?'", diz Kim, rindo.

"Também bebemos muita cerveja", acrescenta Tom.

Isto já estava a acontecer há algum tempo quando Kim introduziu na conversa um pormenor importante - ela tinha namorado nos Estados Unidos.

Perante esta notícia, Tom franziu a testa. Já parecia óbvio que havia uma ligação entre ele e Kim. De alguma forma, tudo o resto parecia irrelevante.

"Era claro para nós", diz. "Era claro para o John e para a Amanda."

Mais tarde nessa noite, quando Tom e Kim estavam deitados lado a lado no Jardim Inglês de Munique, a conversa deles, que tinha sido quase constante durante toda a noite, parou.

No súbito silêncio, Kim virou-se para Tom e perguntou-lhe o que estava a pensar.

"Estava só a pensar em como o céu é bonito", diz. "Em que mais estás a pensar?", insiste Kim.

Tom fez uma pausa e depois diz: "Estava a pensar que gostava muito de te beijar."

E eu respondi: "De que é que estás à espera?", recorda Kim. "E ele beijou-me."

Perdendo-se um ao outro

Tom quando decidiu voluntariar-se para um espetáculo de rua na Marienplatz. Kim Latkovic

Quando Tom e Kim regressaram à pousada, eram quase cinco da manhã. Seguiram caminhos separados para os respetivos dormitórios, prometendo encontrar-se ao pequeno-almoço.

Mas, de manhã, Kim não conseguiu ver Tom ou John em lado nenhum.

Amanda sugeriu a Kim que batesse à porta do quarto do Tom, para o caso de ele ainda estar a dormir. Mas Kim não conseguiu fazê-lo, parecia demasiado atrevido.

"Por isso, teimei em ficar quieta, apesar de a Amanda estar sempre a encorajar-me", recorda.

Em vez disso, sentou-se lá em baixo, à espera. O tempo passou e não havia sinal do Tom.

"Depois de esperar uma ou duas horas no átrio, desisti", conta Kim.

Ao sair da pousada, Kim apercebeu-se de que, embora soubesse quase tudo sobre os objetivos de vida de Tom, as suas ambições e os seus sonhos, não sabia o seu nome completo e não tinha forma de o contactar.

Mal sabia Kim que Tom estava no quarto, a dormir profundamente.

Mas de alguma forma, contra todas as probabilidades, Tom e Kim reencontraram-se nessa noite na Marienplatz.

Kim nunca esquecerá o momento em que viu Tom a ajudar o voluntário de rua com o seu truque da espada. Até tirou algumas fotografias com a sua máquina.

"Nem queria acreditar", diz Kim. "Pensei que nunca mais o ia ver."

Depois de se terem reencontrado, Tom, Kim, Amanda e John ficaram juntos na praça, a conversar durante várias horas. O reencontro foi breve - Tom e John estavam de partida para Praga nessa noite.

"Mas, antes de saírem para apanhar o comboio noturno para Praga, Tom tirou um papel do bolso com o seu nome, morada, número de telefone e e-mail", recorda Kim.

Kim num dos muitos comboios europeus que apanhou nesse verão. Kim Latkovic

Este era o papel que ele tinha preparado anteriormente. Kim ficou um pouco perplexa com a ideia de que ele o tinha consigo durante todo o dia. Mas estava aliviada por, apesar de terem de se separar novamente, o fazerem pelo menos sabendo o nome completo um do outro.

E antes de se despedirem, Kim mencionou que ela e Amanda iriam para a Pousada de Juventude de Balmer, na montanhosa Interlaken, na Suíça, dentro de uma semana.

Para Kim, havia uma mensagem implícita nesta informação. Era a sua maneira de dizer: "É aqui que vou estar daqui a uma semana, se me quiseres ver, aparece."

Reunidos na Suíça

Tom e Kim voltaram a encontrar-se na Suíça e tornaram-se ainda mais próximos. Kim Latkovic

Uma semana depois, Kim estava deitada numa rede, admirando a tranquilidade de Interlaken e a sua extensão de montanhas, céu e lagos.

Então olhou para cima e viu um novo grupo de mochileiros, acabados de sair do comboio, a dirigir-se para a pousada. Esperançosa, olha para os rostos e, com certeza, lá está o Tom.

"Ele apareceu", lembra-se Kim de ter pensado.

Nos dias que se seguiram, Tom, Kim, Amanda e John exploraram Interlaken juntos. O Tom e a Kim esperavam secretamente que a Amanda e o John também se dessem bem romanticamente - não foi o caso, mas deram-se bem e tornaram-se também bons amigos.

Tom e Kim numa estrada rural em Lauterbrunnen, na Suíça, cerca de uma semana depois de se terem conhecido em Munique. Kim Latkovic

Os quatro decidiram viajar juntos para o próximo destino, apanhando um comboio para Veneza, Itália.

Alguns dias mais tarde, Tom e Kim deram por si sozinhos, caminhando de mãos dadas ao longo dos canais venezianos.

"Estávamos numa daquelas pontes sobre o rio", recorda Kim. "Lembro-me que estava uma noite linda e nós estávamos ali a falar ao luar."

"Ok, este tipo - há aqui qualquer coisa. Isto é único", lembra-se de ter pensado.

Depois, Tom parou por um momento e, de repente, ficou com um ar sério.

"Quando olho para ti, consigo ver-te, velha e de cabelos brancos. E consigo ver todos os nossos filhos e netos à nossa volta."

Normalmente, Kim teria ficado alarmada com tal afirmação. Mas pareceu-lhe ser exatamente a coisa certa para o Tom dizer naquele momento.

"Eu também", responde.

Mais tarde, Tom telefonou para casa. Contou à mãe sobre Kim, explicando que o que tinham era "muito especial".

"Até hoje, é muito importante para ela que eu lhe tenha contado - ela foi a primeira pessoa, para além do John, a saber que eu tinha conhecido a Kim", diz Tom.

No final das suas viagens, Kim e Tom tinham a certeza de que iriam continuar juntos. Kim Latkovic

A mãe de Tom estava muito entusiasmada por ele. Mas quando Kim ligou para casa, a reação dos pais foi ligeiramente diferente. Estavam preocupados. E o namorado da Kim na faculdade? E se ela estivesse apenas envolvida no romance de umas férias na Europa?

Mas mais tarde nesse verão - quando Kim regressou a casa nos Estados Unidos, terminou tudo com o namorado e apresentou Tom aos pais - estes tiveram uma reação diferente. Assim que os pais de Kim conheceram Tom e viram a naturalidade com que Tom e Kim se davam, apoiaram-no.

Nos meses que se seguiram, Kim e Tom passaram todos os momentos possíveis juntos. Não tinham a certeza do que iria acontecer a seguir: Kim tinha emprego à sua espera em Atlanta, na Geórgia, enquanto Tom ia começar a trabalhar em Cleveland, no Ohio. A longa distância que se avizinhava, juntamente com a base sólida que tinham estabelecido na Europa, acelerou a sua relação.

"Aproveitámos um ano de namoro e ficámos juntos num par de meses", diz Tom.

Na véspera de Natal de 1998, Tom pediu Kim em casamento. No ano seguinte, casaram-se em Memphis, no Tennessee. Kim adoptou o apelido de Tom, tornando-se Kim Latkovic.

No jantar de ensaio, John, o companheiro de viagem de Tom, ofereceu um presente a Tom e Kim. Era uma página emoldurada arrancada do seu diário de viagem, datada de 27 de maio de 1998 - a noite em que Tom e Kim se conheceram.

Um excerto emoldurado do diário de viagem de John, que descreve o momento em que Tom e Kim se conheceram. "Dez dólares em como o Tom casa com ela", escreveu John nesse dia em 1998. Kim Latkovic

"Tenho de refletir sobre a ideia de destino", lê-se na entrada do diário. "A caminho do jantar, o Tom e eu conhecemos estas duas raparigas, a Kim e a Amanda, no elevador da nossa pousada. Acabámos por ir jantar, passámos a noite no Hofbrauhaus e divertimo-nos imenso. Foi muito interessante ver o Tom a observar a Kim, e vice-versa. Não conseguia esquecer a ideia de que era suposto isto acontecer, que era suposto estes dois encontrarem-se. Dez dólares em como o Tom casa com ela."

25 anos depois

Kim e Tom têm um casamento feliz e adoram viajar pelo mundo juntos. Kim Latkovic

Vinte e cinco anos depois, Tom e Kim continuam casados e felizes e vivem juntos em Memphis. O casal tem três filhos, dois atualmente na universidade e um no liceu. Continuam amigos de Amanda e John. A página emoldurada do diário de John ocupa um lugar de destaque na sua casa, ao lado de uma fotografia do dia do casamento.

Tom e Kim continuam a gostar de explorar novos destinos juntos e em sua casa têm um mapa cheio de pins com todos os países que visitaram até agora.

Mas embora o casal adore visitar novos lugares, uma das suas viagens mais memoráveis foi um regresso a Munique em 2015, quando levaram os filhos para ver onde a sua história de amor começou.

Naturalmente, esta viagem incluiu uma peregrinação à pousada 4You, para posar para uma fotografia à porta do elevador.

"Fiquei muito feliz por saber que ainda lá está e que continua a ser uma pousada de juventude", diz Kim.

Os filhos de Tom e Kim brincaram, mas ficaram um pouco confusos com tudo aquilo.

Numa visita de regresso a Munique, há alguns anos, Kim, Tom e os seus três filhos tiraram esta fotografia em frente ao elevador onde tudo começou. Kim Latkovic

"Acho que o elevador não era necessariamente tão importante para eles", diz Tom, rindo.

Depois, a família passeou pela Marienplatz. Desta vez, Tom não se voluntariou para nenhum espetáculo de rua, mas Tom e Kim deram por si a refletir sobre a forma como Tom tomou o destino nas suas próprias mãos após o seu encontro por acaso.

Para o casal, as decisões tomadas por Tom nesse dia ensinaram-lhes uma importante lição sobre o romance - e sobre a vida em geral - que levam consigo desde então.

"Ser ousado, correr riscos, ser vulnerável", é como Tom resume a lição.

"Se cada uma dessas coisas não tivesse sido feita, havia uma boa hipótese de não estarmos juntos e, caramba, isso seria - que desperdício. Seria horrível", diz.

"Eu amo-a. E ela tornou a minha vida muito melhor. E temos filhos espetaculares. Por isso, para mim, a implicação é bastante profunda."