Estes são os locais mais românticos do mundo

Se calhar escolheria as areias brancas e águas turquesas de uma praia deserta tropical. Talvez seja o fascínio por cidades culturais icónicas como Paris, Veneza ou Istambul. Por outro lado, o apelo selvagem de um safari é uma forma muito especial de passar o tempo com a nossa pessoa amada.

Para onde quer que viaje, alguns destinos nunca deixam de ser românticos.

Eis 13 lugares onde as paisagens e a arquitetura são intemporais, as vistas famosas, e com razão.

Maldivas

Sempre perto do topo da lista de desejos românticos está a deslumbrante nação das Maldivas no Oceano Índico. Localizada a 965 km do sudoeste da Índia, o conjunto de 26 atóis tem algumas das ilhas, praias, águas e vida marinha mais oníricas do planeta.

Os visitantes podem escolher entre mais de 100 resorts, a maioria dos quais alcançados por lancha rápida ou hidroavião.

Um dos resorts mais luxuosos no país, Soneva Jani, é constituído por duas dúzias de vilas sobre a água na ilha inabitada de Medhufaru.

Soneva Jani, Medhufaru Island, Manadhoo, Maldives, +011 960 656-6666

Talvez queira visitar Patina Maldives para algum romance com uma onda artística e sustentável. Tem 90 villas contemporâneas e 20 estúdios desenhados pelo arquiteto brasileiro de renome, Marcio Kogan. As villas com um a três quatros, a praia e a piscina sobre a água oferecem luxo discreto e vistas encantadoras.

Patina Maldives, Fari Islands North Malé Atoll, Republic of Maldives, 20026; +011 960 400-0555

Cidade de Québec, Canadá

Le Château Frontenac é a derradeira estadia romântica na Cidade de Québec.

Jeff Frenette Photography/Quebec City Tourism

É francesa. É histórica. Tem vistas espetaculares ao longo e sobre o majestoso Rio S. Lourenço. Por outras palavras, a cidade de Québec emana com l’amour.

Caminhe pela Upper e Lower Town do antigo centro da cidade e mergulhe no charme do estilo europeu. Entre em boutiques e visite os incríveis restaurantes com comida que nem em França encontrará.

Procura um local onde ficar? Não procure mais e fique no símbolo emblemático de toda a cidade. Le Château Frontenac, que abriu em 1893, está perfeitamente localizado em Upper Town.

Le Château Frontenac: 1 Rue des Carrières, Québec, QC G1R 4P5, Canada; +1 418-692-3861

Toscânia, Itália

Há poucas coisas mais românticas do que uma escapadela nas colinas da Toscânia, mas essa ideia é ainda mais tentadora quando se junta vinho produzido na propriedade.

O Castello di Ama fica em Chianti, ou seja, as vinhas da propriedade também oferecem vinhos que estão entre os melhores do mundo.

Os hóspedes escolhem uma das cinco suites de luxo, na Villa Ricucci do século XVIII. Para além disso, peças de artistas contemporâneos de renome, tais como Anish Kapoor, decoram a propriedade.

Pores do sol mágicos sobre colinas cobertas de ciprestes e descobertas gastronómicas brilhantes são algumas das distrações da região, mas com lindos quartos numa propriedade histórica e uma oferta eterna de vinho de alta qualidade, a questão é: porque é que pensaria sequer em deixar o castelo?

Castello di Ama, Località Ama, 55, 53013 Gaiole In Chianti SI, Italy; +39 0577/746031

Havai

Molokai tem uma paisagem havaiana deslumbrante e acomodação sossegada.

O Havai já é conhecido como um dos destinos para lua de mel mais populares, por isso, não é surpresa que o amor esteja no ar. Inúmeras paisagens ao estilo de postal perfeito, praias, cascatas, montanhas e mais, servem de cenário para a sua escapadela amorosa e íntima.

Os visitantes têm muito por onde escolher. Talvez acordar cedo e observar o nascer do sol no topo do Haleakala Crater em Maui antes de uma massagem a dois num dos elegantes resorts de Wailea. Estão disponíveis em muitos locais aulas de surf para casais, mas poucos destinos são tão icónicos quanto Waikiki Beach em Honolulu.

Para uma verdadeira fuga de tudo, a sonolenta Molokai oferece guesthouses aconchegantes e suave terapia de compras antes de ficar acordado até tarde para observar os incríveis céus noturnos e observar as estrelas. Para novatos em atividade aquáticas, há imensos santuários marinhos ao longo do 50.º estado com oportunidades incríveis para fazer snorkeling e mergulho.

Charleston, Carolina do Sul

Charleston é uma cidade sedutora onde uma dose do verdadeiro charme sulista ajuda a aumentar o fator romântico. Ruas calcetadas pitorescas, restaurantes à beira-mar e passeios de carruagem pelo centro histórico mantêm os visitantes ocupados na cidade.

Para os fãs de flores, a Magnolia Plantation alberga os jardins públicos mais antigos dos Estados Unidos, partilhando as suas flores com visitantes desde 1870, enquanto Middleton Place tem mais 40 hectares de trilhos, jardins e animais.

A Angel Oak Tree, na vizinha Johns Island, é um local privilegiado para uma tarde romântica, antes de um cruzeiro ao pôr do sol ou à luz da lua, talvez. Graças à dinâmica da cidade e excitante gastronomia, irá encontrar, certamente, uma mesa para dois para brindar ao amor.

Para uma estadia romântica com ambiente e charme de outros tempos, experimente o Planters Inn, que foi construído em 1844. O seu estilo refinado dispõe de camas com dossel, lareiras e um pátio com jardim escondido.

Planters Inn, 112 N Market St, Charleston, SC 29401; +1 843-722-2345

Botswana

Deixe as paisagens deslumbrabtes do Deserto de Kalahari Desert no Botswana inspirar o seu lado romântico.

Suzuki Kaku/Alamy Stock Photo

Um safari é uma das escapadelas mais românticas graças ao apelo selvagem, aos pores do sol magníficos, ao isolamento e aos céus estrelados. Antes da pandemia, o Botswana, um país africano interior, via a sua popularidade crescer, nomeadamente devido às notáveis oportunidades para assistir a jogos.

Uma opção é Jack’s Camp, com tendas em lona cheias de estilo e charme do Velho Mundo. Isso significa tapetes persas, latão e mogno, tal como todos os confortos modernos, apesar da localização remota.

Quando acabar de observar a vida selvagem do deserto, tal como hienas-castanhas, leões Kalahari, oricteropes, porcos-espinhos e ratéis, a combinação de luxo e serenidade deverá garantir que o romance é renovado em estilo.

Jack's Camp, Deserto do Kalahari, Botswana

Paris, França

Place des Vosges é um local calmo para um passeio de lazer.

Se pedissemos para se referir uma das cidades mais românticas do mundo, a capital francesa seria o primeiro nome a ser proferido por muitos. Claro que há alguns locais e monumentos históricos como a Torre Eiffel, as ruas repletas de artistas em Montmartre ou as galerias do Louvre.

Mas também vale a pena ver outros locais menos conhecidos e visitados. O Musée de la Vie Romantique é um museu dedicado à arte, música e literatura do Romanticismo do século XIX, que tem ainda um jardim secreto, enquanto o Musée Marmottan dispõe da maior coleção do mundo de obras de Monet e é menos movimentado do que os museus mais conhecidos.

Acima de tudo, uma viagem a Paris serve para passear pelas ruas com a sua pessoa amada, perder-se alegremente nos labirintos de ruas e pátios com cafés e restaurantes lotados em bairros como o Latin Quarter ou o Marais, este último com a sua linda e elegante praça, a Place des Vosges.

No Le Meurice, um hotel de luxo glamoroso que data de 1835, quase 50 quartos e suites recentemente restaurados foram revelados em 2019. Uma refeição extravagante com a sua pessoa amada Restaurant le Meurice Alain Ducasse com duas estrelas Michelin é a escolha certa. A sala de jantar teve como inspiração o Salão da Paz no Castelo de Versalhes.

Le Meurice, 228 rue de Rivoli, 75001 Paris; +33 (0) 1 44 58 10 10

Istambul, Turquia

Hagia Sophia em Istambul é muito inspiradora.

Chris McGrath/Getty Images Europe/Getty Images

O local estratégico e lindo da atual Istambul tem atraído pessoas durante séculos, afinal, era tão atraente que o Imperador Constantino o Grande moveu a capital do Império Romano para lá em 330 d.C. E a história e o romance não pararam desde então.

Pode explorar o lendário Grande Bazar e deslumbrantes locais como a Mesquita Azul, Hagia Sophia e o Palácio de Topkapi. O lendário Estreito de Bósforo que liga a Europa à Ásia é outra atração.

Seja arrebatado pelo passado quando ficar no acessível Régie Ottoman. Está localizado num edifício otomano renovado que tem cerca de 150 anos. Mas lá não faltam serviços e instalações modernos.

Dê um maravilho passeio pela zona histórica de Sultanahmet, que fica a apenas dez minutos.

Régie Ottoman: Hobyar, Mimar Vedat Sk. No:5, 34112 Sirkeci /Fatih, Istanbul, Turkey: +90 212 520 60 20

Hoi An, Vietname

A zona da Antiga Cidade de Hoi An iluminada com lanternas brilhantes.

Dale de la Rey/AFP/Getty Images

Hoi An, a cidade vietnamita situada na costa central, um antigo porto comercial, tem um inegável toque pitoresco e romântico.

A Cidade Antiga é um labirinto de templos antigos, casas e lojas construídas à volta de vários canais. Pontes pedestres ligeiramente corcovadas deixam-no vaguear de mãos dadas, com centenas de lanternas multicolores penduradas a baloiçar ao sabor das brisas costeiras.

Lanternas de papel de outro tipo também podem ser acesas e lançadas para o céu, juntamente com uma mensagem especial escrita com o seu amor.

Depois do passeio, desfrute de algumas das famosas conhecidas da cidade, particularmente as sandes banh mi em baguete que tinha Anthony Bourdain como um dos seus maiores fãs. A sua fotografia está exposta em vários dos locais que ele frequentou.

Bora Bora, Polinésia Francesa

Um destino famoso pela sensação de escapadela e de privacidade que dá é a idílica Bora Bora na Polinésia Francesa no Oceano Pacífico, a uma hora de avião a norte do Taiti.

Conhecida como “A Joia dos Mares do Sul”, o seu isolamento dá-lhe a sensação de oásis privado, sobretudo numa das cabanas sobre a água que se tornaram uma característica popular dos resorts elegantes. Alguns até oferecem serviço de quartos que é entregue em canoa típica.

Quer escolha relaxar num spa, comprar nas aldeias locais ou até saltar de paraquedas, para os mais aventureiros, é claro que o ritmo da vida é a definição de “relaxado”. O único problema? Escolher para que lagoa turquesa ir a seguir.

Veneza, Itália

Embora seja verdade que o número de visitantes pode tornar improvável que tenha muito tempo a sós com a sua cara-metade ao longo dos canais de Veneza, alguns alojamentos podem garantir o seu cantinho privado de la dolce vita.

O Belmond Hotel Cipriani está localizado na Giudecca Island, fica a apenas cinco minutos de viagem numa elegante e privada lancha de madeira a partir da Praça de São Marcos, mas é um destino que o leva a anos-luz de distância das multidões.

Elegância e charme intemporal não faltam num ambiente de glamour vintage, adorado por fãs que incluem George e Amal Clooney.

Beba um Bellini – inventado aqui – enquanto observa as vistas de 270 graus sobre a água em direção ao Palácio Ducal e à silhueta icónica de Veneza. Cozinha com estrelas Michelin e spas de alta qualidade completam este quadro romântico sofisticado e extremamente exclusivo.

Belmond Hotel Cipriani, Giudecca 10, 30133 Venice, Italy; +39 041 240801

Buenos Aires, Argentina

Outro destino icónico para amores impossíveis é a capital argentina de Buenos Aires, onde uma mistura de tango, jardins de rosas e jantares à beira rio formam um destino sedutor com poucos rivais.

A famosa arquitetura da cidade data do elegante fim do século XIV e da Belle Époque do início do século XX, e parques são outra grande atração. Mas para o romance, nada consegue superar o Paseo El Rosedal. Tal como o nome sugere, é um jardim com 93 variedade de rosas, caminhos e bancos para que possa sentar-se um pouco com a sua pessoa amada ou enquanto desfrutam de um piquenique.

O bairro de Puerto Madero é uma boa escolha para jantar graças aos seus restaurantes à beira do Rio da Prata, antes das noites com música ao vivo e espetáculos de tango, ou talvez de uma dança num dos inúmeros encontros para dançar o tango, conhecidos como milongas.

Quioto, Japão

Quioto, a antiga e elegante capital japonesa, é uma escolha muito popular para visitantes apaixonados graças à encantadora mistura de locais, história, cultura, gastronomia e a abordagem sempre amável para com os visitantes.

Correm vários ribeiros pela cidade velha, criando oportunidades perfeitas para tirar fotografias, sobretudo na época das cerejeiras em flor.

Nos arredores da cidade, está Arashiyama uma magnífica, transcendente e imponente floresta de bambu. A famosa paragem está a um saltinho de Hoshinoya Kyoto, um resort luxuoso num sossegado leito de rio que só pode ser alcançado na elegante lancha de madeira da propriedade. Não haverá destinos românticos mais serenos.

Hoshinoya Kyoto, 11-2 Arashiyama Genrokuzancho, Nishikyo-ku, Kyoto

Este artigo foi inicialmente publicado na CNN em fevereiro de 2019 e atualizado em fevereiro de 2022. O artigo foi originalmente publicado na CNN Portugal a 26 de fevereiro de 2022.

Forrest Brown, da CNN, contribuiu com novo material para as atualizações.