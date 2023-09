A suspensão da comissão de amortização do crédito para compra de habitação própria e permanente, indexado à taxa variável Euribor, vai ser alargada por mais um ano, vigorando até 31 de dezembro de 2024, anunciou esta quinta-feira o ministro das Finanças, Fernando Medina, durante o briefing do Conselho de Ministros que decorreu em Leiria, no âmbito do programa Governo Mais Próximo.

(em atualização)