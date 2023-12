ANA pagou em dez anos concessão dos aeroportos que vai durar 50 anos

Os franceses da Vinci assinaram, em 2012, um contrato de concessão com o Estado português para terem o controlo de todos os aeroportos portugueses - através da ANA - durante 50 anos. Segundo o jornal Público, até agosto de 2013, foram pagos 1.200 milhões de euros em duas prestações, valor que acabou por ser amortizado na íntegra através do lucro produzido pelos aeroportos portugueses entre 2013 e 2022.

Nesse período, a ANA lucrou 1.437 milhões de euros.

O lucro vai permitir agora à Vinci 40 anos para acumular mais valias apesar do contrato prever, a partir do décimo ano, o pagamento ao Estado português de uma percentagem crescente até 10% do valor da receita bruta.