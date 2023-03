A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, apontou esta terça-feira, no parlamento, que a remuneração média declarada do trabalho à Segurança Social aumentou 8% em janeiro face ao mesmo mês do ano passado.

Ana Mendes Godinho falava, perante os deputados, numa audição regimental na comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, na Assembleia da República, quando destacou a melhoria no mercado de trabalho. “Em relação aos dados que temos de janeiro, apontam para um aumento da remuneração média declarada à Segurança Social de 8% face a janeiro de 2022”, afirmou, recordando que os salários declarados à Segurança Social subiram cerca de 11% em 2022 face a 2021.

Os dados de janeiro indicam ainda que nesse mês o número de população empregada atingiu 4,9 milhões de pessoas, enquanto a população ativa ascendeu a 5,3 milhões de pessoas. Segundo os últimos dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados em fevereiro, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador português aumentou 3,6% em 2022, em termos nominais, mas recuou 4% em termos reais, face a 2021, somando 1.411 euros.

Analisando apenas o último trimestre de 2022, verifica-se que a remuneração bruta total mensal média por trabalhador (por posto de trabalho) aumentou 4,2% em relação ao mesmo período de 2021, para 1.575 euros. Contudo, em termos reais, tendo por referência a variação do IPC, a remuneração bruta total mensal média diminuiu 5,2%. De acordo com o INE, estes resultados abrangem 4,5 milhões de postos de trabalho, correspondentes a beneficiários da Segurança Social e a subscritores da Caixa Geral de Aposentações, mais 4,8% do que no mesmo período de 2021.

Durante a audição, Ana Mendes Godinho disse ainda que o Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) está dotado atualmente com 642 milhões de euros.