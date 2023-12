Ministra Ana Mendes Godinho foi informada dos valores para a Santa Casa Global

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social foi informada dos valores que iriam ser investidos no projeto de internacionalização da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), avança o jornal Público.

Segundo a mesma fonte, Ana Mendes Godinho foi informada através de email pelo ex-provedor, em junho de 2021, de que era necessário investir 30 milhões de euros no Brasil.

Depois do email, Edmundo Martinho reuniu-se com a ministra onde foram abordadas várias questões da SCML, "mas nada da relacionado com a internacionalização". No entanto, garante que Ana Mendes Godinho nunca "levantou dúvidas sobre a Santa Casa Global e aprovou sempre os planos de atividades e orçamento e os relatórios de contas".

O Plano de Atividades e Orçamento (PAO) da SCML para 2020, que chegou a ser aprovado pelo Governo, tinha previstos 50 milhões de euros para a internacionalização. Já no de 2021, estão previstos nove milhões de euros. Também no de 2022 o valor é de 9,5 milhões.

No entanto, segundo o Público, os relatórios de contas, que também foram aprovados pela tutela, não podem ser levados em conta por causa das dúvidas que há em relação à internacionalização. Isto porque, em setembro, a atual provedora, revelou no Parlamento, que os gastos com a internacionalização já iam em 27 milhões de euros, enquanto que a auditoria, pedida pelo Governo, falava em 50 milhões.