20 detidos por falsificação de análises de água para consumo humano

A Polícia Judiciária fez 20 detenções no norte do país por crimes relacionados com a falsificação de análises de água destinada ao consumo humano, apurou a CNN Portugal.

Em causa estão crimes de abuso de poder, falsidade informáticos, falsificação de documentos, associação criminosa, prevaricação, propagação de doença e falsificação de receituário.

A operação "Gota de água" incidiu sobre a atividade fraudulenta de um laboratório responsável pela colheita e análise de águas destinadas ao consumo humano, águas residuais águas balneares, piscinas, ribeiras, furos e poços, entre outros.

O laboratório falsificava todos os procedimentos de amostragem e análises relativas ao controlo de águas de consumo humano contratadas pelas entidades gestoras - câmaras municipais, entidades intermunicipais e outras entidades.

Há 60 buscas em casas, empresas e entidades públicas em Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Guarda, Lisboa, Porto, Vila Real e Viseu.