Morreu Andre Braugher, icónico ator de "Brooklyn Nine-Nine"

Morreu esta terça-feira o ator Andre Braugher, estrela da série de comédia “Brooklyn Nine-Nine”, onde desempenhava o papel do capitão Raymond Holt, além de célebre ator da série policial “Homicide: Life On The Street”.

A morte do ator, que tinha 61 anos, foi confirmada pela sua agente à CNN Internacional. Jennifer Allen referiu que uma doença espontânea foi a causa da morte.

Protagonista em várias séries e filmes produzidos nos Estados Unidos, Andre Braugher também entrou em "Glory", filme de 1989 em que fazia parte de um grupo de soldados negros num filme sobre a guerra civil norte-americana.

Fez também de Jackie Robinson no filme "The Court-Martial of Jackie Robinson", em que interpretava o primeiro jogador afro-americano da principal liga de basebol dos Estados Unidos. Tudo isto antes de chegar ao pequeno ecrã com estrondo, em "Homicide", uma adaptação de um livro sobre inspetores da cidade de Baltimore.

Depois de cinco anos em "Homicide", foi entre 2013 e 2021, em "Brooklyn Nine-Nine", que ganhou ainda mais relevância. Essa mesma participação valeu-lhe um dos dois Emmy da carreira. Com várias nomeações, em 2014 ganhou a categoria de Melhor Ator Secundário numa série de comédia. Isto já depois de ter vencido, em 1998, o prémio de Melhor Ator com "Homicide", onde fazia o papel do detetive Frank Pembleton.

De referir ainda a conquista de um terceiro Emmy, em 2006. No caso foi distinguido como Melhor Ator em minissérie ou filme, pela participação em "Thief".

Já no cinema destacam-se também participações em filmes como "Primal Fear" ou "Get on the Bus", este último realizado por Spike Lee.