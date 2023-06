Catargate: eurodeputado italiano Andrea Cozzolino detido em Bruxelas

O eurodeputado italiano Andrea Cozzolino encontra-se detido em Bruxelas no âmbito do chamado ‘Catargate’, sobre alegados subornos pagos pelo Catar, por Marrocos e outros países para obter influência no Parlamento Europeu, indicou esta segunda-feira a Procuradoria Federal da Bélgica.

Um juiz irá agora verificar o seu testemunho e decidir na terça-feira se deve manter o mandado de prisão ou colocá-lo em liberdade condicional ou com uma pulseira eletrónica no tornozelo, explicou o porta-voz do procurador federal belga.

Fontes judiciais citadas pela agência de notícias italiana ANSA tinham afirmado na quinta-feira passada que o gabinete do Procurador Federal belga revogara um mandado de captura europeu emitido para Cozzolino.