Tenho 91 anos e o meu aspeto vai impressionar-vos: esta é a minha história - e não, não fiz um pacto com o diabo

O modelo masculino de 91 anos com o rosto de uma estrela de cinema clássica

TEXTO Jacqui Palumbo, CNN

FOTOS Celine van Heel, neta de Andrés García-Carro

Ele é elegante e beijado pelo sol, é cool sem esforço e tem 91 anos de idade. O Rei de Espanha - de seu nome verdadeiro Andrés García-Carro - tornou-se modelo um pouco acidentalmente graças à sua neta, Celine van Heel, que começou a fotografá-lo há três anos e escolheu o nome para o seu Instagram.

García-Caro tem um rosto feito para ser fotografado, com o olhar firme e o rosto anguloso de uma estrela de cinema clássica. Atualmente com um número considerável de seguidores nas redes sociais e grandes campanhas para a Zara e a Adidas, o rei espanhol é um dos modelos mais antigos da Europa.

"Ele sabe como posar. Acho que nasceu a saber posar", diz Celine van Heel numa chamada telefónica desde a Gran Canaria, onde ela e o avô estavam a fotografar uma nova campanha, ainda por lançar. "Pode pôr-se-lhe qualquer coisa e ele fica fantástico."

Por e-mail, Andrés García-Caro disse que se sentiu à vontade desde a primeira vez que Celine o fotografou. "Lamento não ter começado esta carreira 20 anos antes."

Uma das imagens mais impressionantes do Rei de Espanha até à data apareceu na Europa no ano passado, como parte de uma campanha para a marca de vestuário Schott NYC. Fotografado por van Heel numa pista de bowling retro, Andrés Garcia-Carro coloca um casaco vermelho à volta dos ombros com os polegares por trás da fivela do cinto e da cintura das calças de caqui descaídas, enquanto madeixas de cabelo destacadas caem sobre o seu rosto. "É tudo uma questão de atitude", escreveu Schott nas legendas que acompanham as publicações nas redes sociais que promovem a imagem.

"O seu olhar, a forma como olha para a câmara - é simples mas define-o realmente", diz van Heel sobre a imagem. Noutras fotografias da campanha, García-Caro posa com modelos mais jovens, destacando-se pela sua presença formidável. Mas nos bastidores, o seu avô era brincalhão, jogando bowling a sério quando não estavam a fotografar. "Foi muito divertido. Ele surpreende-me sempre."

Uma nova vida

Van Heel diz que sempre foi muito próxima do avô mas a relação entre eles cresceu durante os confinamentos devido à covid-19 na primavera de 2020, quando ela ficou com ele e com a avó em Espanha durante um longo período para que não ficassem sozinhos. Na altura era assistente executiva na revista de moda francesa L'Officiel e nunca tinha experimentado a fotografia (que é agora a sua carreira a tempo inteiro). Mas, fechada em casa, começou a fazer styling e a fotografar Andrés García-Carro, criando uma conta de Instagram para ele que rapidamente começou a atrair seguidores.

"Ele sempre teve muito estilo. Quando era novo já usava uns casacos de pele compridos como o Macklemore... e óculos de sol de aviador."

Andrés García-Carro viveu muitas vidas: fazendeiro na Argentina, dono de restaurante no Uruguai e agente imobiliário em Espanha, entre outras. Como modelo, o seu primeiro editorial - com imagens de van Heel - foi publicado na edição impressa da L'Officiel China em 2020. Logo surgiram oportunidades com outras publicações e marcas, incluindo a Zara, com a qual colaborou numa coleção cápsula que incluía um robe de seda, pijamas, calças de ganga e óculos de sol. O Rei de Espanha pode parecer muito mais jovem do que 91 anos - Celine van Heel diz a brincar que o avô "fez um pacto com o diabo", especialmente porque continua a fumar e a bronzear-se regularmente - mas atribui à sua carreira tardia o facto de lhe ter dado "uma nova vida e muita energia".

"Pareço ainda mais jovem do que antes! O que considero mais gratificante na carreira de modelo é conhecer pessoas jovens, aprender coisas novas, ser ativo", afirmaAndrés García-Carro. "Não quero ficar sentado na minha sala de estar a ver a vida passar."

Celine van Heel acredita que o seu visual e a sua energia estão a ter eco no mundo da moda neste momento em que este abraça mais modelos nos seus anos dourados - Carmen Dell'Orefice, considerada a supermodelo mais velha em atividade, com 91 anos, continua a aparecer nas capas das revistas e encerrou de forma memorável o desfile de alta-costura de Guo Pei em Paris, em 2017; a designer têxtil e de interiores Iris Apfel, de 101 anos, tornou-se um ícone da moda.

Van Heel acredita que o seu avô é o exemplo perfeito da razão pela qual ninguém deve sentir a necessidade de agir de acordo com a sua idade.

"Quando se tem 70 ou 80 anos isso não significa que a vida acabou e que tem se de agir como uma doce avó mais velha e não fazer mais nada. Pode fazer-se qualquer coisa em qualquer idade."