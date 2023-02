Andrew Tate, o autodenominado “rei da masculinidade tóxica” que foi preso na Roménia, acusado de liderar uma rede de tráfico humano, está a ser investigado por duas acusações de violação, de acordo com uma ordem judicial obtida pelo The Washington Post. A ordem do tribunal inclui excertos de extensas conversas por telefone que mostram como Tate e o seu irmão atraíam as vítimas para Bucareste.

Os procuradores romenos já tinham afirmado publicamente que o caso envolvia acusações de violação, mas tinham recusado divulgar mais pormenores. No entanto, a decisão judicial de 67 páginas que, no final de dezembro, determinou a prisão Tate, de 36 anos, e do seu irmão Tristan, de 34, detalha as acusações que estão a ser investigadas contra os irmãos e duas mulheres romenas acusadas de ajudá-los.

Os quatro foram presos em dezembro por suspeita de tráfico humano e organização criminosa, enquanto a investigação prosseguia. Nenhum foi formalmente acusado, mas os procuradores já definiram os crimes específicos que cada réu terá cometido com base numa “suspeita razoável”.

Tate, ex-campeão de kickboxer, com dupla nacionalidade americana e britânica, está a ser investigado por traficar uma mulher moldava de Londres e alegadamente violá-la em duas ocasiões em março do ano passado, uma num hotel em Bucareste e outra numa propriedade na cidade, de acordo com a ordem judicial. Tate é acusado de exercer “pressão psicológica e verbal” para forçar a mulher a fazer sexo com ele e outras duas mulheres no hotel.

A segunda alegada violação ocorreu 11 dias depois, quando Tate usou “violência física e pressão psicológica e verbal” para forçar a mulher a ter relações sexuais.

Extensas conversas no WhatsApp entre Tate e a mulher, que estava em Londres, assim como entre Tristan Tate e uma americana, também estão incluídas no processo, bem como referências a declarações das mulheres às autoridades romenas. Os procuradores consideram que as mensagens são prova dos métodos usados pelos irmãos para “ganhar a confiança das vítimas que manipulavam”, fazendo-se passar por “pessoas afetuosas e honestas”.

Segundos as mensagens, citadas pelo Washington Post, Tate convenceu a mulher a mudar-se para a Roménia, prometendo que iria casar com ela. Mas, quando ela chegou, colocou-a numa casa, com outras raparigas que faziam vídeos em lingerie para contas do OnlyFans. "Pensei que vinha morar contigo. É um pouco estranho teres-me colocado numa casa com raparigas que trabalham para ti", escreveu ela numa das mensagens.

De acordo com o depoimento de uma das raparigas, os suspeitos ficavam com 50% do que as mulheres ganhavam online. Além disso, elas estavam sujeitas a “multas” caso não publicassem exatamente o conteúdo que lhes era pedido ou se choravam durante uma sessão ou demoravam muito no intervalo.

Tate e os coacusados afirmaram que as mulheres eram livres para ir embora quando quisessem ou para chamar a polícia. Mas, na troca de mensagens com a mulher moldava, ele diz-lhe explicitamente que ela não pode sair de casa sem a autorização dele: "Não. Sair sozinha, sem me avisar. Centro Comercial, supermercado. A lado nenhum. A partir de agora. É o último aviso", escreveu.

Os advogados de defesa afirmam que o facto de não terem ainda sido acusados mostra a falta de provas e argumentam que a detenção viola os seus direitos humanos. Em sessões fechadas no tribunal, os advogados de Tate garantiram que o sexo foi consensual. Tina Glandian, que representou celebridades como Mike Tyson e Chris Brown, juntou-se à equipa jurídica dos Tate esta semana e, apesar de não poder comentar pormenores da investigação, garantiu que os irmãos negam todas as acusações.

“O facto de eles ainda não terem sido acusados, apesar de haver uma investigação há tanto tempo, é muito significativo”, disse Glandian. “Revistaram as suas residências, apreenderam os seus dispositivos e aqui estamos em fevereiro e a detenção foi prorrogada.”