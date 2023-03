O tribunal de Bucareste rejeitou esta terça-feira o recurso de Andrew Tate contra o prolongamento de 30 dias da pena de prisão na Roménia por suspeitas de violação e tráfico humano, avança a Sky News.

Citado por aquela estação televisiva, o porta-voz do influenciador britânico, que se autodenomina “rei da masculinidade tóxica”, comunicou a "desilusão" da família e adiantou que a equipa de advogados "vai recorrer da decisão dentro das próximas 48 horas".

No dia 21 de fevereiro, um juiz do tribunal de Bucareste determinou um prolongamento de 30 dias do período de detenção do influenciador britânico, de 36 anos, e do seu irmão, Tristan Tate. Foi a terceira vez que o tribunal pediu mais 30 dias de prisão aos irmãos Tate, que inicialmente foram detidos por 24 horas, a 29 de dezembro do ano passado.

Um documento do tribunal divulgado em janeiro justificou o prolongamento da pena com o risco de fuga dos irmãos.

A audiência de Tristan Tate está marcada para esta quarta-feira.

A dupla foi detida na Roménia, por suspeitas de liderar uma rede de tráfico humano, e está a ser investigada por duas acusações de violação, de acordo com uma ordem judicial obtida pelo The Washington Post. As autoridades alegam que dois dos suspeitos induziram as vítimas a "acreditar que tinham a intenção de estabelecer uma relação de casamento/coabitação" enquanto levavam as vítimas para a Roménia e mais tarde as exploravam sexualmente com violência física e coerção.

Um dos suspeitos terá violado uma das vítimas em duas ocasiões distintas, em março de 2022, sendo que pelo menos seis vítimas terão sido "exploradas sexualmente pelo grupo criminoso organizado".