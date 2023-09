Estado do tempo vai piorar. Estas são as recomendações da Proteção Civil à população

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) avisou a população para adotar medidas preventivas face ao esperado agravamento do estado do tempo, com chuva, vento forte e agitação marítima previstos para os próximos dias.

A Proteção Civil alerta, em comunicado, que podem ocorrer inundações em zonas urbanas, cheias devido ao transbordo de rios e ribeiras, deslizamentos de terras, contaminação de fontes de água potável ou arrastamento de objetos soltos e estruturas móveis para as estradas, aumentando dessa forma os riscos de acidentes de viação e recomenda que sejam desobstruídos os sistemas de escoamento e fixadas corretamente estruturas soltas ou suspensas.

As recomendações incluem ainda cuidado na circulação junto a áreas arborizadas ou perto do mar, não praticar atividades marítimas, reduzir a velocidade na condução nas estradas e não atravessar zonas que registem inundações.

“A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) recorda que o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através da adoção de comportamentos adequados”, refere o comunicado.

Na mesma nota, a Proteção Civil indicou as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para os próximos dias, que antecipa “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada e ocasionalmente de granizo” em todo o continente (em especial no Norte e no Centro), ventos de 55 quilómetros por hora e rajadas até 90 quilómetros por hora, e agitação marítima com ondas até quatro metros de altura no domingo no litoral Norte e Centro.