"Obrigada por me teres escolhido para este sonho": a homenagem de Ângela Ferreira ao homem que foi pai depois de morrer

Inseminação pós-morte: acabou o impasse, mulheres já podem recorrer a todas as técnicas para engravidar

Inseminação pós-morte: nasceu Hugo Guilherme, a primeira criança concebida após a morte do pai em Portugal

Ângela Ferreira, a mulher que lutou para conseguir engravidar do marido, que morreu em 2019, anunciou nas redes sociais que o filho nasceu esta quarta-feira, conforme avançado pela CNN Portugal, e deixou uma homenagem ao pai da criança.

"Hoje o nosso mundo ficou mais iluminado, o Guilherme nasceu pelas 11:09 com 3,915 kg e 50.5 cm. É um rapagão cheio de saúde", começou por escrever numa publicação na rede social Instagram, antes de deixar uma homenagem ao marido, Hugo Neves Ferreira.

"Obrigada meu amor por me teres escolhido para este sonho! Tão mágico que foi, que está a ser", sublinhou, estendendo o agradecimento à família e amigos pelo apoio dos últimos anos, durante os quais lutou para conseguir cumprir o sonho do casal.

Uma vez cumprido o sonho, Ângela Ferreira quer agora "aproveitar o máximo que conseguir". "Agora vou isolar-me nesta bolha de amor", escreveu, no final da publicação.

Hugo Guilherme Castro Ferreira nasceu esta quarta-feira, dia 16 de agosto, às 11:09 horas, no centro Materno-Infantil do Norte, no Porto. É a primeira criança concebida em Portugal ao abrigo da lei que regulamenta a inseminação pós-morte.

O projeto para consagrar a inseminação 'post-mortem' na Lei da Procriação Medicamente Assistida (PMA), aprovado em 2021, nasceu de uma Iniciativa Legislativa de Cidadão, dinamizada por Ângela Ferreira, que pretendia engravidar do marido que morreu em março de 2019 vítima de cancro.